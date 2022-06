“Becoming Elizabeth”: gli anni dell’adolescenza di Elisabetta I

Dal 12 giugno in streaming la serie drammatica che racconta la trasformazione di Elisabetta Tudor: da orfana a regina "Becoming Elizabeth": la storia di una giovanissima Elisabetta I, in streaming su STARZPLAY dal 12 giugno. Valentina Barzaghi







Si puo' vedere su

Fa il suo debutto su Starzplay, il servizio premium streaming di Starz, “Becoming Elizabeth”, la serie drammatica che ritrae i Tudor, e in modo particolare una giovanissima Elisabetta I, in un racconto che mostra affascinanti e importanti aspetti finora inediti sul grande e piccolo schermo.

Prima di divenire una delle regine - se non la regina - più iconiche di sempre, Elisabetta Tudor è stata un’adolescente coinvolta in complotti familiari e di corte. La morte di Enrico VIII, infatti, diede inizio a un’accesa lotta al potere e i suoi figli divennero le pedine di un intrigo politico nazionale e internazionale. Tutti volevano trarre beneficio e prestigio attraverso di loro e per questo trasformarono le relazioni in giochi di potere e la realtà in un mondo sanguinario e violento, dove non era così inconsueto trovarsi in una posizione di prestigio e poco dopo venire uccisi. Quella in cui cresce Elisabetta, d'altronde, è un’epoca di veloci giudizi e cambi d’opinione, ma soprattutto di facili pregiudizi.

Creata dalla drammaturga e sceneggiatrice televisiva Anya Reiss (“Spur of the Moment”), la serie in otto episodi ha come protagonista nei panni di Elisabetta I, la seconda dei tre figli di Enrico VIII e Anna Bolena, Alicia von Rittberg (“Fury”). Elisabetta viene ritratta come un’adolescente che pensa di essere ormai abbastanza adulta per entrare nei giochi di potere a cui è sottoposta dalla morte del padre. Vorrebbe tenere uniti i suoi fratelli, ma il compito si rivela più complesso del previsto, viste le loro divergenti opinioni religiose. Non solo: il suo amore verso la matrigna Catherine (Jessica Raine) è messo a dura prova dalle eccessive attenzioni che ha verso di lei Thomas (Tom Cullen), il nuovo marito, che da una parte la lusingano e dall’altra la spaventano.

Il trailer

Si tratta di una serie drammatica che si accoda, riuscendo però a romperne la narrativa, alle tante storie viste sui Tudor e sulla sovrana finora. Niente atmosfere romantiche o leggendarie: “Becoming Elizabeth” è feroce e seducente, sebbene spesso inquietante da guardare. Il flirt tra Elisabetta e Thomas, consensuale anche se lei è troppo giovane per capire cosa stia davvero accadendo, a tratti è angosciante. Così come lo sono i diversi personaggi femminili che incontriamo nello svolgimento: donne costrette a usare la loro astuzia per sopravvivere. Le ambientazioni, mai opulente e aperte come siamo abituati a vedere nelle produzioni in costume come questa, ma piuttosto schiacciate e scure, danno allo spettatore l’idea di assistere a una trappola mortale in cui i personaggi sono rinchiusi a loro insaputa.

Il cast

Nel cast, oltre a Alicia von Rittberg nel ruolo di Elisabetta, ci sono Romola Garai in quello di Maria Tudor, Jessica Raine in quello di Catherine Parr e Tom Cullen in quello di Thomas Seymour. John Heffernan è il Duca di Somerset e Jamie Blackley è Robert Dudley.