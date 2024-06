“Becoming Karl Lagerfeld”, così nasce un super stilista

Gli esordi di Karl Lagerfeld in una serie ora su Disney+ Daniel Brühl in "Becoming Karl Lagerfeld" Credit: © Disney+ Monica Agostini







Si puo' vedere su

Per gli appassionati di moda e di costume, dal 7 giugno su Disney+ sarà disponibile la miniserie “Becoming Karl Lagerfeld”, che racconta la vita del grande stilista (tedesco d’origine) tra gli Anni 70 e 80, per lo più a Parigi, prima che diventasse famosissimo in tutto il mondo come firma per Chanel e per Fendi.

Nei suoi panni c’è l’attore Daniel Brühl, che recita in inglese, francese, tedesco (e un pizzico d’italiano), lingue che conosce perfettamente. Per introdurre questa nuova serie, abbiamo intervistato Isaure Pisani-Ferry, la creatrice della storia, che ha trasposto per lo schermo il libro “Kaiser Karl” di Raphaëlle Bacqué, best seller in Francia.

Qual è stata la cosa più difficile nel lavorare su questo progetto?

«Rendere in modo fedele il carattere di Karl Lagerfeld, misterioso, maniaco del controllo e della perfezione e quasi ossessionato dall’opinione che gli altri avevano di lui. Scalfire la sua corazza è il fulcro della serie».

Come avete fatto?

«Io e gli autori abbiamo incontrato molti amici dello stilista, soprattutto di lunga data. Non è stato facile farli concentrare su un decennio e non sulla sua lunga esistenza. Abbiamo letto tanti libri e interviste, studiato i suoi gesti e il suo sguardo dietro agli occhiali. Il mio obiettivo è sempre stato raccontare l’uomo in modo interessante, non solo per chi ama la moda ma anche per i profani».

E l’attore Daniel Brühl è perfetto per il ruolo.

«Parla tutte le lingue che sfoggia nella serie: per noi era fondamentale che l’attore prescelto fosse fedele all’originale. E poi abbiamo riprodotto gli abiti che Lagerfeld portava in quegli anni, e la casa in cui viveva».

La storia racconta gli Anni 70...

«Sono quelli dei suoi esordi, dell’amicizia e della competizione con Yves Saint Laurent e l’uomo d’affari Pierre Bergé. Un’epoca creativa e piena di spunti».