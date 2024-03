“Beef – Lo scontro”, un tamponamento che cambia la vita. Da vedere su Netflix

Si passa dalla commedia al thriller, dalla soap al dramma fino al “noir” Alessandro Alicandri







Si puo' vedere su

Come può un tamponamento stradale cambiare completamente la tua vita? “Beef - Lo scontro”, pluripremiata (con tre Golden Globe) serie Netflix in 10 puntate, parte da un evento molto comune che diventa velocemente un incubo. La stupenda attrice comica Ali Wong interpreta Amy, proprietaria di un lussuoso negozio di piante, mentre Steven Yeun (Glenn di “The walking dead”) è Danny, un pover’uomo che si guadagna da vivere come tuttofare.

L’incontro tra i due è fatale: in una serie di dispetti reciproci per vendicarsi dopo l’incidente, scoprono i segreti l’uno dell’altra, arrivando così in profondità da compromettersi in prima persona. È un incontro tra due persone di classi sociali diverse, di due culture diverse, giapponese e coreana, che spiega nel frattempo le derive del modo di vivere statunitense. I toni sono variegati: si passa dalla commedia al thriller, dalla soap al dramma fino al “noir”. Preparatevi a vedere qualcosa di unico, con un finale inaspettato.