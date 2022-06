Benedetta Rossi diventa un cartone animato!

Si puo' vedere su

Su Discovery+ è in arrivo una golosa novità per i bambini: Benedetta Rossi, la popolarissima influencer esperta di cucina e conduttrice del programma “Fatto in casa per voi”, diventa la protagonista di un cartone! Dal 1° giugno è disponibile la prima puntata di “Super Benny”, la serie animata prodotta da KidsMe per Warner Bros. In tutto gli episodi saranno 20, divertenti e colorati.

Benedetta, contenta della sua versione “disegnata”?

«Molto, perché mi somiglia ed è fedele al mio modo di essere».

La caratteristica più sua?

«Il sederone che dondola (ride) e il ciuffo dei capelli: Super Benny lo sfiora se è in difficoltà. Come me».

Sta ai fornelli anche nella serie?

«No, niente ricette: il mio cucchiaio di legno diventa una bacchetta magica e mi trasformo in una sorta di Mary Poppins. Aiuto a risolvere piccoli pasticci che combinano in casa o in giardino mio marito Marco, il cane Cloud e gli animali dell’aia: Lella, la gallina cinica, Julie, la pony modaiola, Blue, il pavone ninja, e gli uccellini Tony e Gino, che parlano come i rapper».

A chi piacerà il cartone?

«A tutti: bambini, genitori e nonni. Insegna a non arrendersi mai di fronte ai problemi e a fare squadra per affrontarli con ingegno. O, come dico io, con un’idea furba».

Super Benny ha tante risorse. Lei che “super potere” vorrebbe?

«Vorrei quello di trasmettere il buon umore solo col pensiero».

Da piccola quali cartoni animati guardava?

«“Candy Candy”, “Remi”, “Lady Oscar”. Se li guardo oggi mi emozionano ancora».

La passione per la cucina è nata quando era bambina?

«Sì, conservo in soffitta il “Dolce forno”. Un giorno misi troppo lievito nelle frittelle ed “esplosero”. Dovetti smontare tutto il giocattolo, che trauma!».

Ci consiglia una ricetta veloce, facile, sana ed economica per la merenda dei bambini davanti alla tv?

«Fate delle palline con della ricotta fredda e della farina di cocco, poi passatele in un po’ di cacao e zucchero. Sono cioccolatini da preparare al volo, super golosi!».