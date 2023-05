“Benvenuti a Eden”, cosa succede sull’isola misteriosa?

La trama, i personaggi del cast e la seconda stagione del teendrama spagnolo Carmen Pugliese







La seconda stagione di "Benvenuti a Eden" è uscita il 21 aprile ed è subito entrata nella top 10 delle serie più viste, ma cosa si nasconde dietro al suo successo? La serie spagnola firmata Netflix scritta e creata da Joaquín Górriz e Guillermo López Sánchez, diretta da Daniel Benmayor e Menna Fité è stata lanciata con la prima stagione a maggio 2022 e ora è tornata con otto nuove avvincenti puntate.

Trama

Al centro di questa serie thriller drammatica c’è la storia di cinque adolescenti famosi sui social network che ricevono uno strano invito a partecipare a un party esclusivo organizzato da un marchio di bevande su un’isola segreta. Parte tutto da un messaggio anonimo che arriva sui telefoni dei teenager e pone solo una domanda: “Sei felice?”. Eppure quella che ha l’aria di essere un’avventura divertente si trasformerà poi in tutt’altro.

Dopo aver assaggiato la bevanda i ragazzi si ritroveranno da soli in spiaggia e verranno a conoscenza della fondazione Eden. La loro vita da quel momento in poi cambierà per sempre. Partono in 100, ma solo cinque di loro, fra cui la protagonista Zoa, interpretata da Amaia Aberasturi, interessano alla Fondazione Blue Eden, che li ha selezionati tramite un algoritmo. Il giorno dopo il party, il gruppo rimane bloccato sull’isola nelle mani di quella che ha tutte le caratteristiche di una setta guidata dalla coppia formata da Ástrid (Amaia Salamanca) ed Erick (Guillermo Pfening). La loro organizzazione ha scopi poco chiari e l’obiettivo di alcuni ragazzi diventa quello di scappare. Dovranno affrontare pericoli, risolvere misteri e capire qual è la verità, ma soprattutto dove si trovano e come riuscire a tornare a casa.

Dove è stata girata

"Benvenuti a Eden" è una serie spagnola ed è stata girata in diversi posti della Spagna come Aragona, Barcellona, Lloret de Mar, Alicante e Lanzarote, l’isola più orientale delle Canarie collocata a circa 125 chilometri dalle coste africane e a un migliaio di chilometri dalla penisola iberica. Alcune scene sono state girate a San Sebastián, borgo imperdibile dei Paesi Baschi. Nella serie si vedono scorci mozzafiato e acque trasparenti e cristalline, tipiche della costa. E incredibili differenze fra alta e bassa marea hanno lasciato a bocca aperta anche la troupe della serie a Caletón Blanco, una spiaggia di sabbia nella zona nord di Lanzarote.

La seconda stagione

Nella seconda stagione di "Benvenuti a Eden" ritroviamo molti dei protagonisti dei primi otto episodi: Zoa (Amaia Aberasturi), Ástrid (Amaia Salamanca), África (Belinda Peregrín), Gaby (Berta Castañé), Maika (Lola Rodríguez), Nico (Sergio Momo), Bel (Begoña Vargas), Charly (Tomy Aguilera), Erick (Guillermo Pfening), Ibón (Diego Garisa), Danae (Lucía Guerrero), Eloy (Carlos Soroa), Eva (Dariam Coco) e Alma (Irene Dev).

La serie riparte da dove si erano interrotti gli eventi alla fine delle prima stagione. In questa nuova stagione al cast si aggiungono Carlos Torres e Nona Sobo, che interpretano rispettivamente Joel e Noa. E diventa centrale la figura della sorella quindicenne di Zoa, Gabi o “scoiattolina”, come la chiama lei. Sull’isola arrivano nuove minacce e alcuni ragazzi iniziano a ribellarsi in nome della loro libertà. A tenere gli spettatori attaccati allo schermo sono mistero e imprevedibilità.

Il finale dell’ultima puntata della stagione 2 lascia col fiato sospeso. Come andrà a finire il piano contro Astrid? E soprattutto l’investigatrice che sta lavorando alle scomparse riuscirà a raggiungere l’isola paradisiaca? Quello che è certo è che esiste un "Nuovo Eden". E tutto sembra muoversi in nome della domanda iniziale “Sei felice?” Anche se la ricerca della felicità si rivelerà più ardua del previsto e soprattutto quella che è la felicità di uno, sembra essere l’incubo di qualcun altro.

Ci sarà una terza stagione?

Tutto lascia presagire di sì, ma al momento Netflix non lo ha ancora confermato.

Curiosità

Nella prima stagione tra i ragazzi inizialmente selezionati per accedere ad Eden appare anche la cantante Ana Mena. E nella serie i fan di "Élite" avranno riconosciuto Sergio Momo, che interpreta Nico.