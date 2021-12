“Berlino”: arriva lo spin-off de “La casa di carta”

Netflix ha annunciato una nuova serie con protagonista Berlino e una sorpresa per i fan di "Squid Game" Redazione Sorrisi







Manca davvero poco alla conclusione di una delle serie più fortunate di Netflix: venerdì 3 dicembre sarà disponibile in streaming la seconda parte dell'ultima stagione de “La casa di carta”. La storia, però, non si ferma qui. Netflix ha infatti annunciato ufficialmente uno spin-off in arrivo nel 2023, s'intitolerà “Berlino” e sarà dedicato proprio a uno dei personaggi più amati della serie.

La notizia è arrivata nel corso di un evento (in streaming e in presenza) per celebrare la conclusione della serie madre. Tra gli annunci anche una sorpresa per i fan di “Squid Game”, sarà infatti Park Hae-soo a interpretare proprio Berlino nella versione coreana de “La casa di carta”, attesa per il 2022.