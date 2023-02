“Berlino”: il teaser trailer

Lo spin-off de "La casa di carta" con Pedro Alonso arriva su Netflix da dicembre Pedro Alonso in "Berlino" Credit: © Netflix Cecilia Uzzo







È un conto alla rovescia lungo quello per "Berlino", dal momento che il primo teaser dello spin-off da "La casa di carta" rivela che la serie approderà su Netflix a dicembre. In realtà in un certo senso l’attesa durà già da molto, da quando era stato annunciato nel dicembre 2021, lo sviluppo di una serie dedicata al personaggio interpretato da Pedro Alonso.

Poi, nel settembre 2022, era stata confermato il progetto, ideato da Álex Pina e Esther Martínez Lobato (duo dietro “La casa di carta” e “Sky Rojo”): le riprese erano iniziate e lo stesso Pedro Alonso/ Berlino aveva rivelato il cast della nuova serie in otto episodi, diretti da Albert Pintó ("Sky Rojo", "Possession – L’appartamento del diavolo"), David Barrocal ("Sky Rojo", "La casa di carta") e Geoffrey Cowper ("Day Release"). Queste le tappe precedenti, ma adesso si può dire davvero che "Berlino" sia in arrivo su Netflix.

Il teaser trailer

Il primo video promozionale di "Berlino" sembra un’anteprima di sigla, in pieno stile "La casa di carta": una melodia accompagna le inquadrature di un modellino di quello che, fotogramma dopo fotogramma, potrebbe essere un museo pieno di opere d’arte e gioielli. A inserire i dettagli è la mano di Berlino, che finalmente compare mentre scruta una pietra rossa, forse un grosso rubino, prima di spostare lo sguardo su una figura femminile nel modellino.

La trama

Ancora sconosciuta la trama dello spin-off, che probabilmente racconterà un colpo organizzato proprio da Berlino insieme alla sua banda. Quando erano state annunciate le riprese, lo stesso Pedro Alonso aveva introdotto la serie con l'inizio della sceneggiatura: «Ci sono solo dieci cose che possono trasformare una giornata terribile in una meravigliosa. Il primo è l'amore. E per la verità, non era questo il caso. La mia terza moglie mi aveva appena lasciato... La seconda è un bottino di oltre dieci milioni di euro. Ma non era nemmeno questo il caso. Stavamo per mettere a punto una rapina molto più grande, quella di oggi è stata facile. Ma se hai una brutta giornata, puoi finire per mettere in ginocchio un uomo miserabile e mirare alla sua testa».

«Un nuovo colpo nella città dell’amore» si legge nella descrizione del post social pubblicato da Netflix insieme al primo teaser trailer della serie, a conferma che l’ambientazione di "Berlino" sarà per l’appunto Parigi.

Il cast

Protagonista è Pedro Alonso che riprende il ruolo di Berlino, affiancato da una nuova gang: