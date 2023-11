“Berlino”, lo spin-off di “La casa di carta”: ecco il trailer ufficiale

La serie con Pedro Alonso arriva su Netflix il 29 dicembre Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

L'attesa sta per finire, a meno di un mese dalla data di lancio, Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale di "Berlino". La serie, spin-off/prequel de "La casa di carta" che racconta le avventure del personaggio interpretato da Pedro Alonso, sarà disponibile in streaming il 29 dicembre 2023.

Il cast

Protagonista è Pedro Alonso che riprende il ruolo di Berlino, affiancato da una nuova banda: Michelle Jenner interpreta Keila, un genio dell’ingegneria elettronica; Tristán Ulloa veste i panni di Damián, un professore filantropo e il consigliere di Berlino; Begoña Vargas è Cameron, un kamikaze che vive sempre al limite; Julio Peña Fernández dà vita al ruolo di Roi, il fedele seguace di Berlino; e Joel Sánchez interpreta Bruce, l’instancabile uomo d’azione della banda. Itziar Ituño e Najwa Nimri fanno il loro ritorno rispettivamente come le poliziotte Raquel Murillo e Alicia Sierra. Samantha Siqueiros, Julien Paschal, Masi Rodríguez e Rachel Lascar completano il cast.

La trama

Ci sono solo due cose in grado di trasformare una brutta giornata in una giornata fantastica: l'amore e un giorno di lavoro che frutta milioni. Questo è ciò che porta Berlino a rivivere i suoi anni d'oro, un periodo in cui non sapeva ancora di essere malato e non era rimasto intrappolato all’interno della zecca spagnola. Qui è dove inizia a preparare una delle sue rapine più straordinarie: far sparire gioielli per un valore di 44 milioni grazie a una specie di trucco magico. Per farlo, chiederà aiuto a una delle tre bande con cui ha rubato in passato.

Il trailer