“Beyond Paradise”, su Canale 5 lo spin-off di “Delitti in paradiso”

Fa capolino nella programmazione estiva di Canale 5 “Beyond Paradise”, la nuova serie in prima visione assoluta in onda a partire dal 23 agosto in prima serata. Si tratta di uno spin-off del comedy-drama della BBC “Delitti in Paradiso” e racconta la nuova vita di Humphrey Goodman (Kris Marshall) e Marta Lloyd (Sally Bretton) sulla costa del Devonshire, dopo aver detto addio a Londra.

Sbarcata nel Regno Unito lo scorso febbraio, è ambientata nell’immaginaria cittadina di Shipton Abbott ed è stata girata a Looe, in Cornovaglia.

La trama

La coppia è tornata nel paese natale di Martha, che sogna di gestire un proprio ristorante, mentre Humphrey si è unito alle forze di polizia locali. Tra alti e bassi, la sfida di stabilirsi in una nuova città mette alla prova anche la relazione dei due. Humphrey, passato da Saint Marie alla sonnolenta Shipton Abbott, continua a risolvere casi mentre spera nel lieto fine con la fidanzata Martha.

Il cast

Protagonisti principali sono Kris Marshall, che nella serie madre ha interpretato per tre stagioni il detective Goodman e ha recitato nel film cult “Love Actually”, e Sally Bretton, apparsa come guest star in alcuni episodi di “Delitti in Paradiso”, sempre nei panni di Martha.

Il trailer