“Big sky”: in un piccolo paese del Montana non ci si annoia mai

Torna su Disney+ la serie poliziesca in cui le investigatrici Cassie e Jenny risolvono crimini "Big sky"







Si puo' vedere su

Tutto accade sotto al cielo di Helena, in Montana (Usa), ma questo lo sapevamo già perché la seconda stagione di “Big sky” cotinua con altri grattacapi per le due investigatrici private Cassie Dewell e Jenny Hoyt (Kylie Bunbury e Katheryn Winnick). Dal 5 gennaio su Disney+.

Succede che una macchina esce di strada una sera d’estate. Il motivo? Chi è alla guida trasportava un corpo che improvvisamente ha ripreso vita e ha causato l’incidente. Se fosse così facile, il mistero sarebbe già risolto: un gruppo di ragazzi, non proprio di retti comportamenti, aveva tirato da una collina una pietra in direzione dell’auto, facendo sentire tutti “colpevoli” del fattaccio. Le vite dei protagonisti si ingarbugliano, e a loro si aggiungono ex amici ricomparsi dal passato e nuove inquietanti figure che ci terranno col fiato sospeso per 16 lunghi episodi.