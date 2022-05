“Big sky”, misteri nel Montana. Da vedere su Disney+

Sotto il “grande cielo” del titolo si svolgono le vicende di due investigatrici che si trovano a indagare sulla scomparsa di due ragazze Ezio Genghini







Il genere investigativo con qualche velatura thriller è molto gettonato nell’offerta delle serie. Non tutti sono prodotti di qualità, ma “Big sky” di qualità ne ha molte. Nessuno stupore visto che l’ideatore è David. E. Kelley, sceneggiatore di titoli di successo come “Big little lies”, nonché marito di Michelle Pfeiffer.

Il “grande cielo” del titolo è quello dello Stato americano del Montana, sotto il quale si svolgono le vicende di due investigatrici private, Jenny Hoyt (Katheryn Winnick) e Cassie Dewell (Kylie Bunbury), che si trovano a indagare sulla scomparsa di due ragazze. Ma molto presto capiscono che la vicenda ha contorni assai più ampi e inquietanti. I colpi di scena che si susseguono sono ben orchestrati, in modo da creare l’effetto «giuro, ancora una puntata e poi andiamo a dormire», che è sintomo di un prodotto ben riuscito. La serie, disponibile su Disney+, ha incontrato il favore del pubblico ed è stata quindi prodotta una seconda stagione in cui Jenny e Cassie sono alle prese con un nuovo caso.