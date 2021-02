“Big Sky” su Star: trama, cast e trailer della nuova serie thriller con Ryan Philippe

23 Febbraio 2021 | 10:14 di Valentina Barzaghi

Dal narratore David E. Kelley, già creatore di cult televisivi come “Big little lies” e “The Undoing”, il 23 febbraio arriva su Star, il nuovo pacchetto di contenuti all'interno di Disney+, la serie Star Original “Big Sky”: un emozionante thriller tratto dal romanzo “The Highway” di C.J. Box.



La trama

Al centro della trama ci sono le indagini su cui i detective Cassie Dewell (Kylie Bunbury) e Cody Hoyt (Ryan Phillippe) si trovano a lavorare aiutati dall’ex poliziotta Jenny Hoyt (Katheryn Winnick), moglie da cui Cody si è separato. I tre uniscono le forze per cercare due sorelle rapite da un camionista su una isolata strada del Montana. Durante le ricerche, però, scoprono che le ragazze non sono le uniche scomparse nella zona. Per Cassie, Cody e Jenny inizia dunque una sfrenata lotta contro il tempo per riuscire a portare in salvo le donne prima che sia troppo tardi.

Il cast

Nel cast di “Big Sky”, oltre ai tre protagonisti, Kylie Bunbury (“When they see us”), Ryan Phillippe (“Cruel Intentions”, “So cosa hai fatto”) e Katheryn Winnick (“Vikings”), ci sono Brian Geraghty (“Chicago P.D.”, “L’alienista”), Dedee Pfeiffer (“Paura d’amare”, “Qualcosa di personale”), John Carroll Lynch (“Zodiac”, “Fargo”, “American Horror Story”) e molti altri.

“Big Sky” è uno dei contenuti originali di lancio di Star, il nuovo brand d'intrattenimento che proprio dal 23 febbraio va a integrarsi all’interno del servizio streaming Disney+. Tra i titoli internazionali prossimamente in streaming: “Love-Victor”, spin-off del film “Tuo, Simon”, e la sitcom animata “Solar Opposites”, co-creata da Justin Roiland (Rick & Morty) e Mike McMahan (ex assistente sceneggiatore di Rick & Morty). Tra le produzioni originali Star italiane annunciate, invece, ci sono la quarta stagione di “Boris”, la serie tv tratta da “Le fate ignoranti” di Ferzan Ozpetek e la serie crime “The Good Mothers”.

