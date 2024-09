“Billionaire Island”, si prenderanno a…pesci in faccia!

Su Netflix una dissacrante serie norvegese Billionaire Island Credit: © Netflix Giulia Ausani







L’industria del salmone, in Norvegia, è una cosa seria. Abbastanza da essere al centro della nuova serie norvegese di Netflix, disponibile in streaming da giovedì 12 settembre.

Mescolando dramma e commedia, “Billionaire island” segue lo scontro tra due famiglie per aggiudicarsi il monopolio dell’industria del salmone atlantico.

Tutto inizia quando Julie Lange (Trine Wiggen), spietata proprietaria di un’azienda di produzione e allevamento di salmoni, decide di acquisire una compagnia rivale per sbaragliare la concorrenza e diventare la numero uno al mondo. Ma c’è un problema: la famiglia che gestisce le quote di maggioranza della seconda compagnia non è per nulla d’accordo.

Come la pluripremiata “Succession”, anche “Billionaire island” promette di regalarci un folto cast di personaggi moralmente discutibili ma irresistibili nella loro sfrenata meschinità e spregiudicatezza: aspettatevi rapporti familiari disfunzionali, gioco sporco e feste da paura.