“Billions”: state pronti, la guerra è aperta

22 Giugno 2020 | 17:12 di Redazione Sorrisi

Nella quarta stagione di “Billions” l’alleanza tra Bobby Axelrod (Damian Lewis) e Chuck Rhoades (Paul Giamatti) aveva messo in pausa il loro conflitto per il potere. Ma ora i due sono pronti a disseppellire l’ascia per quella che diventerà una vera guerra per la sopravvivenza in un mondo sempre più cinico e competitivo. Con un nuovo pericoloso rivale all’orizzonte.



La quinta stagione prende il via su Now Tv (con episodi settimanali) il 24 giugno con due notevoli ingressi nel cast: Corey Stoll di “House of cards” sarà un ricco imprenditore illuminato, mentre Julianna Margulies (Alicia di “The good wife”) interpreterà un’acclamata scrittrice e professoressa di sociologia. Per il momento vedremo solo i primi sette episodi dei 12 previsti: la produzione si è dovuta fermare per l’emergenza coronavirus.