“Black bird“, un racconto di vita crudo e indimenticabile. Da vedere su Apple Tv+

Racconta le vicende di un narcotrafficante statunitense condannato a dieci anni di carcere Alessandro Alicandri







Si puo' vedere su

Le serie ispirate a una storia vera sono sempre affascinanti, ma quando non c’è fantasia e solo la ricostruzione storica dei fatti il racconto di vita diventa davvero crudo e indimenticabile. “Black bird“, disponibile in sei episodi su Apple Tv+, racconta le vicende di un narcotrafficante statunitense condannato a fine Anni 90 a dieci anni di carcere.

Pochi mesi dopo accetta un accordo: estorcere una confessione di omicidio in cambio della libertà. James Keen si ritrova così in un carcere di massima sicurezza vicino di cella di Larry Hall, un ragazzo con disturbi mentali che confessa, nega e poi riconfessa all’Fbi di aver ucciso una ragazza minorenne. Per questo Larry è già in prigione ma non ci sono prove dei suoi crimini: quindi il compito di James è diventare suo amico e farsi dire qual è la verità. La miniserie è valorizzata da un cast di attori incredibile, a partire dal protagonista Taron Egerton, passando a uno straordinario Paul Walter Hauser nei panni del presunto assassino Larry Hall, fino al celebre Ray Liotta, che interpreta il padre di James.