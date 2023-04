“Black Knight”: il trailer della nuova serie distopica sudcoreana

La nuova produzione kolossal in arrivo su Netflix a maggio è ambientata in un futuro nemmeno troppo lontano Cecilia Uzzo







Si puo' vedere su

È in arrivo "Black Knight": la nuova serie sudcoreana sarà disponibile su Netflix dal 12 maggio. Si tratta di una produzione kolossal che potrebbe diventare il nuovo fenomeno dopo “Squid game”. Scritta e diretta da Cho Ui-seok, si basa sul webtoon (Cartoon Web) “Delivery Knight” di Lee Yoon-gyun, ambientato nel futuro distopico del 2071, in un mondo devastato dall’inquinamento, in cui la sopravvivenza dell’umanità dipende da in gruppo di particolari corrieri.

Il trailer

La trama

Ambientata in un mondo devastato dall'inquinamento atmosferico in cui solo l'1% della popolazione è riuscita a sopravvivere e la maggior parte della penisola coreana è una terra desolata. I pochi rimasti raramente lasciano le loro case e, quando lo fanno, indossano maschere antigas senza delle quali respirerebbero veleno. I fattorini svolgono un ruolo cruciale per la sopravvivenza dei cittadini e il leggendario 5-8, un uomo con straordinarie capacità di combattimento, è uno di loro. Quando incontra Sa-wol, un rifugiato che sogna di diventare un "Cavaliere delle consegne", 5-8 lo aiuta a diventare una speranza per la gente.

Il cast

Protagonisti della serie sono Kim Woo-bin (interpreta 5-8) e Kang Yoo-seok (è Sa-wol). Il cast si completa con diversi attori visti in altre produzioni distribuite su Netflix: Esom, Song Seung-heon (“Dinner Mate”), Kim Eui-sung (“WeCrashed”), Jin Kyung (“Avvocata Woo”), Lee Hak-joo (“Shadow Detective”) e Lee Sang-hee (“Non siamo più vivi”).