“Black Knight”, l’apocalisse climatica è su Netflix

In un futuro distopico devastato dall'inquinamento, la sopravvivenza dell'umanità intera dipende da un gruppo di corrieri… decisamente atipici Carmen Pugliese







Appena uscita, è subito salita ai primissimi posti delle serie più viste su Netflix. “Black Knight” è una nuova serie coreana che parla di apocalisse climatica, di classi sociali e di un’umanità sempre meno "umana".

Scritta e diretta da Cho Ui-seok, ispirata dal cartoon web “Delivery Knight” di Lee Yun-kyun, la serie cerca di mettere in scena un futuro distopico non molto lontano.

Siamo nel 2071, in una Corea post apocalittica. Dopo la precipitazione di un meteorite la Terra non è più la stessa e, di conseguenza, nemmeno la penisola asiatica. Calamità naturali, siccità e scarsità di risorse hanno ridotto la terra a un cumulo di macerie e sabbia invivibile. Riesce a sopravvivere solo l’1% della popolazione originaria, ma la nuova società che si crea è drammaticamente classista. Così, a risentirne è la fascia più povera della popolazione che non può nemmeno uscire di casa se non con una maschera protettiva filtrante a causa dell’atmosfera irrespirabile. Dall’altro lato, poi, ci sono le persone più agiate, separate dai rifugiati, che non si preoccupano minimamente dei meno fortunati, ma vivono di privilegi in un mondo dominato dalla tecnologia più all’avanguardia, sotto cieli azzurri e con aria pulita.

Non mancano azione, sangue e combattimenti perchè i cittadini sono costretti a difendersi dagli attacchi dei predoni, pronti a lucrare sulle loro disgrazie. Gli unici che hanno il coraggio di uscire e girare per strada sono i “cavalieri”, fattorini specializzati nella consegna di cibo e ossigeno.

Tra di loro spicca 5-8 (Kim Woo-bin), l’unico uomo che si ribella al sistema e che negli anni si è guadagnato una fama leggendaria. Un altro protagonista di "Black Knight" è Yoon Sa-wol, un giovane aspirante cavaliere in cerca di riscatto sociale.

Effetti speciali, scene action, inseguimenti con veicoli nella sabbia sono aiutati dalle musiche incalzanti che aggiungono adrenalina alle scene drammatiche.

Le location

La serie è stata girata in gran parte in Mongolia, nella provincia a sud di Ömnögovi, nei pressi del Deserto del Gobi. Lande desertiche prive di qualsiasi forma di vita fanno da scenario perfetto alla storia. Per alcune scene è stata utilizzata anche la città di Bulgan e per altre Flaming Cliffs, un luogo diventato molto famoso perché è dove è stato scoperto il primo uovo di dinosauro della storia.