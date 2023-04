Torna “Black Mirror”, a giugno su Netflix

Arrivano i nuovi episodi della serie distopica di Charlie Brooker. Nel cast ci sono anche Salma Hayek e Aaron Paul Salma Hayek in Black Mirror 6 Credit: © Netflix Cecilia Uzzo







Si puo' vedere su

Torna "Black Mirror": la serie antologica di Charlie Brooker è pronta per la sesta stagione, che arriverà su Netflix a giugno. Proprio il colosso streaming ha lanciato un breve teaser trailer dei nuovi episodi, che arrivano quattro anni dopo le tre puntate distribuite nel 2019 e il film interattivo "Bandersnatch", del dicembre 2018.

Non ci sono ancora informazioni riguardo la trama dela nuova stagione che è stata definita come «la più imprevedibile, inaspettata e difficile da classificare» tra tutte quelle viste finora. Una cosa è sicura per i fan della serie di fantascienza distopica: le storie riflettono il disagio esistenziale della nostra società rispetto alla tecnologia, sempre più invadente e condizionante nella vita di tutti. Lo stesso Brooker ha dichiarato che le nuove puntate andranno oltre le aspettative: «Dal punto di vista del tono, le storie sono ancora in stile Black Mirror, ma con folli svolte e più varietà».

Il teaser trailer

Il cast

Sebbene non ci siano notizie riguardo la trama, il teaser trailer offre una gustosa anticipazione della sesta stagione di "Black Mirror" e del cast. Ci saranno Aaron Paul, Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Monica Dolan, Myha’la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Salma Hayek, Samuel Blenkin e Zazie Beetz.