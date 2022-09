“Blade Runner 2099”: la nuova serie firmata Amazon Studios

Il franchise "Blade Runner" verrà adattato in una serie sequel rispetto ai due film Cecilia Uzzo







È "Blade Runner 2099" il nuovo progetto degli Amazon Studios e che, almeno per titolo, potrebbe essere un nuovo kolossal, dopo "Il signore degli anelli: Gli anelli del potere". L’idea di sviluppare una serie televisiva ispirata all'opera di Philip K. Dick era già stata annunciata nel novembre 2021, ma il via libera alla produzione da parte di Amazon è arrivato solo ora. Al momento non è stato rivelato nessun dettaglio riguardo la serie e la trama, ma dal titolo si può dedurre che la storia sarà ambientata 50 anni dopo gli eventi di "Blade Runner 2049", film del 2017 di Denis Villeneuve che a sua volta era sequel della pellicola originale ("Blade Runner", 1982) diretta da Ridley Scott.

A proposito di Ridley Scott, in questa nuova produzione partecipa in veste di produttore esecutivo, mentre showrunner è Silka Luisa, già mente di "Shining Girls" (serie su Apple Tv+ con Elisabeth Moss, già protagonista de "The Handmaid's Tale"), con Tom Spezialy ("The Leftovers - Svaniti nel nulla", "Desperate Houseves") nel team degli autori e dei produttori esecutivi.

«L’originale Blade Runner, diretto da Ridley Scott, è considerato uno dei più grandi e influenti film di fantascienza di tutti i tempi, e siamo entusiasti di presentare "Blade Runner 2099" ai nostri clienti globali di Prime Video» ha dichiarato Vernon Sanders, responsabile della televisione globale di Amazon Studios «Siamo onorati di poter presentare questo proseguimento del franchise di "Blade Runner" e siamo certi che, grazie alla collaborazione con Ridley, Alcon Entertainment, Scott Free Productions e la bravissima Silka Luisa, "Blade Runner 2099" continuerà a mantenere l’intelletto, i temi e lo spirito dei suoi predecessori».

L’universo di "Blade Runner"

Com’è noto, alla base dei progetti cinematografici (e televisivi, ormai) che riguardano "Blade Runner", c’è il romanzo del 1968 "Il cacciatore di androidi" ("Do androids dream of electric sheep?") di Philip K. Dick. Il libro ispirò il film con Harrison Ford e Rutger Hauer di Ridley Scott, ambientato nel 2019 in una Los Angeles distopica. La casa Alcon Entertainment nel 2011 aveva acquisito i diritti cinematografici, televisivi e accessori per produrre prequel e sequel del film del 1982, dando origine a una serie di progetti, tra cui l’anime "Blade Runner: Black Lotus" disponibile su Crunchyroll Italia, ambientata nel 2032 e incentrata su una replicante (Jessica Henwick) e alla pellicola di Denis Villeneuve "Blade Runner 2049" del 2017 con Ryan Gosling e Harrison Ford di nuovo nei panni di Rick Deckard. Nel 2021 la Alcon Entertainment ha stretto un accordo di licenza con Striker Entertainment per creare una gamma di prodotti di consumo e a settembre il co-fondatore e co-CEO di Alcon Andrew Kosove ha rivelato che nella società ci sono due persone deputate a mantenere intatta la linea temporale e la continuità del franchise.