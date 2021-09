“Bless the Harts”: una normale famiglia americana

Gli Hart sono le star del nuovo cartone (adulto) di Disney+ "Bless the Harts" Credit: © Disney+ Redazione Sorrisi







Benvenuti a Greenpoint, cittadina (immaginaria) della Carolina del Nord. È qui che abitano gli Hart, i protagonisti di una nuova serie animata presentata da Disney+ nella sua sezione Star. Nonostante il “marchio” Disney si tratta, quindi, di un cartoon per un pubblico adulto.

La capofamiglia è Jenny Hart, cameriera in uno strano ristorante a tema religioso. Con lei vivono la madre Betty e la figlia Violet, una ragazza sarcastica con il pallino per l’arte. E poi c’è Wayne, fidanzato di Jenny, un buon uomo che fa di tutto per ottenere la fiducia di Violet. "Bless the Hart" è una serie ironica e provocatoria che racconta l’America più vera, attraverso le peripezie di questa strana, normalissima famiglia. La prima stagione arriva in streaming dal 15 settembre.