“Blocco 181”, la Milano delle periferie di e con Salmo

La storia d’amore di Romeo & Giulietta incontra il crime e la contemporaneità: ecco perché risulta difficile definire in maniera univoca "Blocco 181", la prima serie in-house di Sky Studios italiana, dal 20 maggio su Sky (e naturalmente in streaming su Now), prima di esordire anche negli Stati Uniti. Segna il debutto di Salmo in televisione come attore, produttore creativo e produttore musicale. «Ci ha dato due di picche per X Factor, ma l’abbiamo coinvolto nella serie come attore e anche come autore della colonna sonora», scherza Nils Hartmann (Executive Vice President Sky Studios Italia e Germania) alla presentazione alla stampa.

Si tratta senza dubbio una serie diversa: diversa è l’ambientazione, Milano viene rappresentata non più come metropoli della moda e della finanza, ma un centro multietnico e, soprattutto, come la Milano delle «periferie che bruciano». Non per niente, il titolo, "Blocco 181" fa riferimento a un edificio di via Lorenteggio che ora non c’è più e che fa da teatro di scena di questa storia, «una favola dark, una storia nera verosimile ma non vera, senza intento documentaristico né neorealistico», spiega infatti il regista Giuseppe Capotondi ("Suburra – La serie", "La doppia ora"), dietro la macchina da presa (e che ha firmato la sceneggiatura, con un folto team di autori) insieme a Ciro Visco ("Gomorra", "Non mi lasciare", "Doc – Nelle tue mani") e Matteo Bonifazio.

Nils Hartmann ha raccontato la genesi del soggetto: «C’era l’idea di raccontare una storia crime ambientata a Milano, la periferia di Milano, la Milano multietnica. Il crime l’abbiamo raccontato spesso in Italia, da "Romanzo Criminale" in poi. Serviva una cosa diversa: una storia d’amore alla Romeo e Giulietta». E infatti «L’amore è il motore di tutto – spiega Ciro Vasco – amore per la famiglia, per Milano, per la comunità… In "Blocco 181" coesistono varie narrazioni, per cui la serie è difficile da categorizzare, lo spettatore ci può vedere altri generi, come il crime, che è solo una delle tante chiavi interpretative».

Protagonisti della serie sono tre giovani attori: Laura Osma ("El Chapo"), Alessandro Piavani ("Blanca", "La mafia uccide solo d’estate – La serie") e Andrea Dodero ("The Good Mothers", "Non Odiare", "L’Allieva"), che si legheranno in una storia d’amore e sesso che sfiderà le regole dell’appartenenza dei tre ragazzi alle rispettive comunità, in una Milano periferica (esemplificata dall’edificio del Blocco) dove il traffico della droga è terreno di competizione tra i latini e gli italiani. «Perché a Milano, se il crimine non si vede, non esiste».

Il trailer

La trama

Il Blocco 181 è quello che Milano non dà a vedere. Un fazzoletto di periferia abbarbicato su un alveare di appartamenti abusivi e terreno quotidiano di sguardi truci e sospetti. Da un lato ci sono i ragazzi del Blocco, che proteggono lo spaccio di cocaina. Dall’altro lato i pandilleros della Misa, tatuati, famelici e pronti a dare la vita per la loro gang. Tra pistole e colpi di machete si fa spazio però l’amore di un triangolo intimo e passionale. Ci sono Bea, sensuale e indomita pandillera; Ludo, borghese festaiolo dalla faccia pulita, e Mahdi, tenebroso e protettivo ragazzo del Blocco. La loro relazione è sesso, amicizia e appartenenza reciproca a una nuova famiglia. Quella che li porterà a scalare insieme le gerarchie del sistema criminale, lungo lo scontro tra il Blocco e latinos.

Cast e personaggi con le dichiarazioni degli attori Laura Osma è Bea Bea è una ragazza latino-americana divisa tra la fedeltà alla sua famiglia, la Misa, e la voglia di cambiare vita. Viene chiamata Siguanaba, in onore della divinità ammaliante e pericolosa. Sicura e ribelle, non lascia che nessuno le dica dove stare e ambisce a essere la secondera. Sorella del palabrero Ricardo, la sua natura protettiva affiora nei confronti di Celeste e della madre Rosario. Non conosce amore che non sia ligio rispetto all’appartenenza, tuttavia lo scopre in due anime perdute come lei alla ricerca di un’intima tenerezza. L’eccitazione febbrile per ciò che le è proibito è il suo motore d’azione, ma sempre usando la testa. Laura Osma: «Bea è una ragazza latinoamericana che si è trasferita da giovane in italia, non è cresciuta in un contesto normale ma in un contesto periferico, in una comunità di centroamericani. È una ragazza molto forte che non capisce il mondo maschilista della sua cultura, vuole chiedere perché è fatto in questo modo, deve rispettare certe regole ma non capisce perché. Questo è il suo conflitto e quando incontra questi due ragazzi che sono i primi che davvero la ascoltano e non al giudicano, capiscono che è molto ambiziosa e intelligente. Bea è sempre un passo avanti, perciò si scontra scontra con la madre – che la mette sempre in discussione – mentre questi ragazzi la sostengono e la amano e vanno avanti insieme, colmando il vuoto che sente per andare avanti». Alessandro Piavani è Ludo Amico da sempre di Mahdi, Ludo appartiene alla gabbia dorata della Milano borghese. Con la sua faccia pulita, è un festaiolo compulsivo dall’anima trasognata, amante dell’amore libero. Vive l’eccitazione adrenalinica della giornata e assapora il pericolo con fare spensierato e fanciullesco, ma è solo. Tra una sigaretta e una striscia di coca, Ludo mostra solo a pochi la sua tenerezza di cuore, sfregiata da una famiglia assente. Lavora come cavallino del coca delivery non per necessità, ma per sfuggire alla sue preoccupazioni, tra cui una sorella fragile, Isa, con disturbi psichici. Per lui la sola appartenenza è il triangolo amoroso, ma non può dimenticare l’unico stralcio di famiglia che gli rimane.



Alessandro Piavani: «Ludo viene da un mondo alto borghese molto diverso dal blocco, ma è abile nel calarsi in tutte le situazioni che gli offre la città, è migliore amico di Mahdi e frequenta Bea, quindi è il collegamento tra loro». Andrea Dodero è Mahdi Mahdi è un ragazzo del Blocco, nato e cresciuto tra le diroccate vie di periferia. Di origini nordafricane, incornicia il suo portamento in un fisico asciutto e due profondi occhi scuri. Il suo temperamento è calmo, pacato, gentile, ma sa affilarlo con pronte e decise risposte in ogni occasione. Non abbassa mai lo sguardo e, con fierezza, protegge i suoi cari, anche se non si abbandona facilmente alle emozioni. Soffoca la sua anima dionisiaca finché non trova la fiducia di lasciarsi andare con Ludo e Bea, liberandosi gradualmente dal suo ferreo controllo personale. Il trio è la sua nuova famiglia, laddove l’unico ancoraggio affettivo è suo zio Rizzo, a cui Mahdi sente di dovere una rispettosa riconoscenza. Andrea Dodero: «Mahdi all’inizio non ha il desiderio di uscire da mondo del Blocco, poi l’arrivo di Bea lo rende inizialmente geloso di lei rispetto a Ludo. Nasce così un amore non descritto che però funziona e c'è». Salmo è Snake Snake è il socio di Lorenzo nel business del coca delivery. Si presenta come uomo compiuto, che tempera la schizofrenia latente del suo capo con una meticolosa precisione e un carattere mercuriale. Al Blocco tutti lo rispettano perché sanno che il suo pugno è sempre pronto a tenere in riga cavallini e nemici. Estremamente intuitivo, Snake è ermetico e silenzioso, come il suo passato. Conosce le regole della strada e non elargisce il suo affetto a nessuno, se non al suo vecchio rottweiler. Come driver di Lorenzo e uomo d’azione, Snake non si cura dello sfarzo estetico, ma in lui si annida il desiderio di trovare una nuova intensità. Salmo: «Snake è un contenitore pronto a esplodere, in contrasto con Lorenzo, cui fa da fratello, è assurdo come si leghi anche al cane. È metodico, ha persone che gli ruotano incontro per il suo disturbo ossessivo compulsivo. Interpretare Snake è stata un’esperienza che mi è servita molto: ho seguito la regola di fare il personaggio opposto a me e questa cosa mi è servito molto per capirmi meglio e per allontanarmi dal mondo della musica, essere trattato come Maurizio (il suo vero nome, ndr) e non come Salmo». Alessandro Tedeschi è Lorenzo Abiti firmati e appartamento di design, Lorenzo, affascinante businessman dal piglio risoluto, sembrerebbe un uomo della Milano Bene. Ma nel suo sangue scorre il Blocco, percepito come un veleno che sfregia la sua corazza patinata. Ha abbandonato quella periferia decadente da 10 anni, lasciandovi l’amico d’infanzia, Rizzo. Tuttavia, ancora torna per gestire la sua organizzazione della consegna della coca. Negli anni ha costruito una ricca e raffinata cerchia di clienti, valorizzando il customer care. Solo soldi, nessun vero affetto, Lorenzo vive il lavoro come una necessità vitale, ma ansiogena, verso un turbine autodistruttivo. Alessandro Tedeschi: «Lorenzo è una specie di mina vagante, mi sono fidato alla scrittura e di chi mi guardava sul set. Con Salmo ci siamo scambiati la back story dei personaggi. Il mio obiettivo è stato quello di martellarlo per farlo scatenare, ma lui ha un grande self control». Alessio Praticò è Rizzo Nicola Rizzo è lo zio di Mahdi, che ha cresciuto come un figlio. È colui che detta legge nel Blocco, almeno finché non arrivano i pandilleros. Come una spina nel fianco, minacciano l’equilibrio del quartiere e lo status di boss di Rizzo, che medita lentamente la sua vendetta. Sposato con due figli e gestore di un’autorimessa, sogna un futuro per i suoi bambini lontano dalla malavita di periferia e vorrebbe passare lo scettro a un dubbioso Mahdi. Perché il quartiere non è più quello di una volta, ma un ginepraio multiculturale dove ognuno risponde alle proprie leggi. Se fino ad oggi Rizzo ha fatto il palo per l’attività criminale del suo vecchio amico d’infanzia Lorenzo, ora non è più sicuro di chi fidarsi. Alessio Praticò: «Per certi versi rappresenta il sindaco del Blocco, ma più che altro è un amministratore, un capo ultrà dell'Inter. Si ritrova a affrontare prove più grandi di lui con grande fatica, dovendo dimostrare di essere in grado di gestire situazioni che prendono una piega imprevista. Ha un rapporto di amore e odio con Mahdi, che è come un figlio e un padre, poi c’è Lorenzo, con cui c'è amicizia da quando erano molto piccoli e con cui c’è uno scontro sotterraneo. Lorenzo è più ambizioso, mentre Rizzo è rimasto lì per difendere quei luoghi». Juan Celi è Ricardo Ricardo è il fratello maggiore di Bea. Il suo sguardo profondo e la silenziosa autorevolezza incutono timore, soprattutto a chi sa di avergli fatto un torto. Nonostante sia temporaneamente chiuso tra le quattro pareti del carcere, resta il palabrero della Misa: nessuno può agire senza il suo consenso. È abituato al carattere fumantino di Bea e all’indole istintiva e sanguigna di Victor, che non condivide. Per lui la violenza non è la soluzione e, dove il machete scalfisce l’onore, è solo con il tempo, l’astuzia e la saggezza che ci si guadagna il rispetto. Juan Celi: «Io vivo a Londra e, anche se mi sono spostato a Milano quando il progetto era già cominciato, è stato un processo molto veloce, anche il lavoro sull’accento (tutti gli interpreti altini dovevano avere accento centroamericano, non sudamericano, ndr). Il mio personaggio è difficile, ci abbiamo lavorato con Ciro (Visco, ndr), non volevamo che fosse il tipico boss cattivo, ma più sottile. La Misa è un valore, ma siamo tutti fratelli». Sergio Andrade è Victor Victor è il segundero della Misa e, nonostante sia temporaneamente alla guida, fiuta famelicamente il posto che appartiene a Ricardo. Impavido, vestito di arroganza, strafottenza e un ghigno sprezzante, è l’uomo che non vorresti incontrare in un vicolo di periferia. Per lui sul podio sostano l’onore, la famiglia e la fede, che invoca come un canto di guerra. Perché la vita è migliore quando non si abbassa la testa. Così tutte le botte, le ferite e le cicatrici che segnano il suo corpo da guerriero dimostrano come l’insicurezza sia per i deboli di cuore. La sua natura machista, maschilista e violenta lo pone in perenne contrasto con Bea, prima e unica donna che si ribella alla sua fame di potere. Sergio Andrade: «La mia è stata un’esperienza meravigliosa a Milano, uno spunto di crescita come persona e come attore. Per livellare gli accenti, abbiamo lavorato tutti insieme, coì abbiamo davvero cominciato a essere una vera e propria famiglia, credo che questo si veda nella serie. La Misa ha i suoi valori, ma è la famiglia, con delle leggi che come attore devo imparare anche se non sono d’accordo. Il mio personaggio è il contrario di quello che sono io, che sono tranquillo, lui è molto impulsivo».

Salmo, tra recitazione e musica (della colonna sonora)

È Nils Hartmann a promuovere Salmo come attore, che prima di cimentarsi davanti alla macchina da presa ha seguito per un anno un corso di recitazione. «È stato traumatico vedermi sullo schermo. Fare videoclip è diverso dal recitare» ha ammesso Salmo in conferenza stampa: «Musica e cinema sono mondi completamente diversi. È un’attesa lunghissima. Per uno che è abituato a una performance immediata, è difficile. Ma proprio per questo è un mondo che mi incuriosisce». Un’esperienza che per il rapper è stata comunque molto positiva, tanto che spera di rifarlo presto: è molto probabile che tornerà nella seconda stagione di "Blocco 181", già confermata da Sky. Nel frattempo, Salmo svela una grossa anticipazione: «Sto già scrivendo il mio primo film. Non so se ci reciterò. Si ispira a una storia vera, successa negli Anni 90. Farà un bel casino: è una cosa pericolosa da raccontare».

A proposito della sua esperienza come supervisore della colonna sonora della serie, è avvenuta al momento giusto: «Dopo dischi miei, lavorare per altri è bello, a volte ho idee che non sono per me e che cerco di indirizzare ad altri, sono super fan di Rick Rubin (produttore statunitense, ndr), cominciavo a sentirmi vecchio e sto cercando di stare dietro le quinte».

Il risultato è "Blocco 181 – Original Soundtrack", l’album collaborativo in uscita il 27 maggio che vede Salmo direttore artistico, che spiega «C’è molta musica quando ci sono i sudamericani perché volevamo sottolineare che, a differenza nostra, loro ne ascoltano tanta, sono più solari. Gli italiani invece sono più “spenti”, anche a livello di colori: quando ci sono loro è tutto più grigio. Ovviamente ci siamo ispirati al mondo della musica latina, e l’abbiamo mescolata con l’elettronica».

«Molti si aspetteranno di vedere la serie di Salmo con la musica di Salmo. Invece ho cercato di fare esattamente il contrario. Non c’è la musica di Salmo, c’è qualcosa che la richiama. È una sorta di Machete Mixtape, ma senza featuring. Ognuno ha fatto una canzone. Ho diretto i ragazzi, facendogli vedere le immagini. È figo perché ogni canzone sembra un film: nei testi ci sono un sacco di immagini, sembra uno storytelling» ha aggiunto il rapper.

"Blocco 181 – Original Soundtrack", il disco

"Blocco 181 – Original Soundtrack" è composto da 11 brani, con la collaborazione di 21 artisti fra rapper e produttori scelti da Salmo, tra cui Guè, Baby Gang, Jake La Furia con Rose Villain, Ensi, Lazza, El Dicy Boy & Isaias LM, Ernia, Nerone, Noyz Narcos. Fra i producer: Drillionaire, Verano, Sixpm, Luciennn, Bobo, Night Skinny, Marco Azara, Andry The Hitmaker. Le tracce "LOCO", "M.S.O.M." e "SOTTO VOCE" sono inoltre presenti all’interno di quattro episodi della serie, nei titoli di coda, assieme alla traccia "BLOCCO 181", title track e sigla d’inizio di ogni puntata. “LOCO” con Guè sarà il primo brano che il pubblico potrà ascoltare il 20 maggio, con la visione delle prime due puntate.

La tracklist