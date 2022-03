“Blocco 181”: trama, cast e trailer

Si puo' vedere su

Arriva a maggio su Sky e in streaming su Now "Blocco 181", la serie che vede al debutto televisivo Salmo nel ruolo di supervisore, produttore musicale, produttore creativo e attore. Otto episodi ambientati tra le comunità multietniche delle periferie di Milano, in contrasto con i nuovi e scinttillanti grattacieli in vetro e acciaio del centro.

"Blocco 181" è la prima produzione in-house Sky Studios italiana, prodotta con TapelessFilm e Red Joint Film ed è diretta da Giuseppe Capotondi con Ciro Visco e Matteo Bonifazio. Autori del soggetto di serie sono Paolo Vari, Francesca De Lisi, Dario Bonamin, Mirko Cetrangolo e Marco Borromei. La sceneggiatura è di Francesca De Lisi, Dario Bonamin, Andrea Nobile con Giuseppe Capotondi, Matteo Bonifazio, Paolo Vari e Stefano Voltaggio. Le foto di scena sono firmate da Gabriele Micalizzi, tra i fotoreporter di guerra più noti e apprezzati al mondo.

Trama e Cast

I tre ragazzi al centro della storia provengono da realtà diverse, eppure sono legati da qualcosa di più forte: Bea (Laura Osma) è una ragazza latino-americana, divisa tra la fedeltà alla sua famiglia e alla sua gang e la voglia di cambiare vita; Ludo (Alessandro Piavani) e Mahdi (Andrea Dodero) sono due amici uniti come fratelli. Salmo è Snake, braccio destro (armato) di Lorenzo, un dealer interpretato da Alessandro Tedeschi, amico d’infanzia e alleato di Rizzo, il boss del quartiere, interpretato da Alessio Praticò.

A fare da sfondo all’intero racconto, tra conflitti generazionali, empowerment femminile, ambizione e, soprattutto, lotta per la conquista del potere, il Blocco 181, un complesso edilizio della periferia milanese che diventerà teatro di una storia d’amore, di vendetta, di libertà e di affermazione personale.