“Bloodline”, una linea di sangue alle Keys. Da vedere su Netflix

Bloodline Ezio Genghini







A volte l’ambientazione di una serie può diventare uno dei protagonisti della serie stessa. È il caso di “Bloodline” (tre stagioni, 33 episodi, disponibili su Netflix). Tutta la storia si svolge in quel paradiso terrestre che sono le isole Keys, nel punto più a sud della Florida. Una lunga teoria di isolotti collegati da ponti e bagnati da un mare turchese e incontaminato. O almeno così sembrerebbe a uno sguardo superficiale.

C’è infatti una linea di sangue che viene da lontano, dal passato, che sporca queste acque e che la famiglia Rayburn, proprietaria di un meraviglioso hotel con vista sulla spiaggia, vorrebbe non far riaffiorare. Ma ogni azione che viene compiuta per relegare nell’oblio i brutti ricordi contribuisce invece a far scorrere nuovo sangue. Nonostante gli sforzi della capofamiglia (Sally Rayburn, una bravissima Sissy Spacek) per vigilare sui suoi figli, complicati e con il vizio di cacciarsi nei guai, fino all’ultimo lo spettatore si ritrova a chiedersi: tornerà mai la pace nel paradiso terrestre?