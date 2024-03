“Bluey” su Disney+: tutto sul cartone animato dei cani più amati dai bambini (e non solo)

Una famiglia di cani spassosissima ha conquistato anche l'Italia. Il segreto del successo? Ve lo spieghiamo qui Alessandro Alicandri







Siamo pazzi di "Bluey", era il momento di dirlo. La serie animata che ha come protagonista una famiglia di cani (Papà, Mamma, Bingo e Bluey) negli ultimi anni su Disney+ è diventato un cartone classico che oggi sta raggiungendo (anzi, ha già raggiunto) una popolarità incredibile anche in Italia, grazie al racconto di un rapporto genitori-figli molto profondo e tanto giocoso. Oggi proviamo a raccontarvi, anche per chi conosce già la serie, curiosità e segreti di questo prodotto preziosissimo.

Joe Brumm, animatore e scrittore australiano, nel 2017 ha dato vita a a "Bluey" ispirandosi alle vicende della sua paternità. Essendo padre di due bambine, ha pensato di ricreare qualcosa di vagamente ispirato a "Peppa Pig" nel concetto familiare, ma diversissimo sia nell'estetica che nei contenuti. Come molti di voi avranno di certo notato, "Bluey" ha una modo di intendere l'animazione che sembra strizzare l'occhio (soprattutto nell'estetica, ma in parte anche nei tempi comici) a prodotti di animazione per adulti come "I Griffin", ovviamente con contenuti del tutto pensati per i più piccoli.

La verità è fin dagli episodi pilota, l'idea era quella di mostrare momenti di gioco in famiglia in modo anche folle: nel primo pilota del 2016 si mostrava Bluey fare un giro a 360 gradi su un'altalena spinta da papà Bandit. Eliminato quel momento un po' "forte", la serie in realtà cerca di non raccontare mai vicende banali, sfiorando in modo delicato anche temi molto seri e utili per il quotidiano, come quello della perdita e della lontananza dei genitori. Mamma e papà sono i co-protagonisti di tanti giochi con le loro due figlie inventando situazioni strampalate ma anche al passo con i tempi, come nell'ultima stagione in cui c'è un divertentissimo momento comico usando la video chat "Face Talk" con due loro amici. In ogni episodio, mamma e papà mantengono il rispetto dei figli pur giocando tantissimo con loro. Anzi, probabilmente il segreto è che giocando tantissimo con loro, hanno conquistato il loro rispetto.

Molto approfondito è anche il rapporto da Bluey e Bingo, nella loro sorellanza talvolta conflittuale ma di grande rispetto e amore reciproco. Sono molto diversi ma in ogni episodio imparano a rispettare i tempi, gli spazi e il carattere dell'altra persona. In effetti di "cagnesco" hanno solo il momento dalla coda, ma i loro comportamenti sono più che umani, visto che vivono nella città di Brisbane, uno dei luoghi più popolati dell'intera Australia. I luoghi sono riprodotti fedelmente: nel corso degli attuali 154 episodi non si contano più il numero di scene ambientate nei luoghi iconici della città.

Bluey e maschio o femmina?

Questa domanda assilla un po' tutti e la verità è che la risposta, per come è stata gestita la serie, non è molto importante. Bluey innanzitutto è ispirato nei colori e nella forma alla razza chiamata Australian Cattle Dog che ha di base un colore blu (marmorizzato e molto scuro), traendo in inganno rispetto agli stereotipi comuni. Nella serie in lingua originale inglese, dove il maschile e il femminile gli aggettivi non sono sempre così palesi come in italiano, risultava più complesso da capire. Anche se non risponde ai classici cliché femminili, come quando si vede la stanza nuova dove decide di dormire in autonomia, Bluey è una cagnolina femmina, così come lo è Bingo.

Perché si chiama Bluey?

Le teorie sono tantissime, ma la verità è molto più semplice. "Bluey" è semplicemente la derivazione del colore bluastro del cane protagonista, anche se pare che l'autore abbia avuto un cane proprio con quel nome. In realtà il cane "Bluey" era già noto prima di questa serie. In Australia è molto ricordato un cane australiano proprio di questa razza, il quale ha vissuto la bellezza di 29 anni e 5 mesi. Un Guinness dei record raggiunto a inizio 900. Il cane si chiamava, per l'appunto, Bluey.

Quanto ci si mette a realizzare un episodio?

Nonostante la serie preveda circa 7 minuti a puntata, il tempo di realizzazione può arrivare fino a 5 mesi. Ogni episodio è realizzato con cura a dir poco maniacale. Dalle prime bozze di sceneggiatura, ogni episodio viene "pre-doppiato" non dai doppiatori originali per abbozzare le intenzioni dell'episodio, che arriva in forma già molto avanzata agli animatori che hanno in mano non solo la sceneggiatura, ma anche una simulazione delle scene richieste. Gli episodi vengono poi "testati" dallo staff e dalle famiglie dello staff, per assicurarsi che siano divertenti e ben realizzate.

Continuerà?

In queste tre stagioni dopo aver conosciuto non solo i quattro protagonisti ma anche i vicini di casa, i parenti e gli amichetti tutti con caratteri diversi (pensate che i personaggi tra ricorrenti e con piccoli cameo, sono quasi 100), i creatori hanno deciso di prendersi un piccolo periodo di pausa dopo tre stagioni (tutte disponibili su Disney+, con qualche episodio completo anche sul canale ufficiale italiano YouTube gestito da BBC) ma l'obiettivo non è chiudere la serie, ma darsi il tempo per dare vita a nuove storie con contenuti di qualità e ricchi di idee come i primi. Guardandolo infatti si nota che ogni episodio ha vicende profondamente diverse e molto variegate, con una crescita reale anche dei suoi protagonisti (per esempio Bluey compie 7 anni nella terza stagione). Insomma, è un prodotto di enorme qualità destinato a avere un futuro brillante.