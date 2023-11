“Bodies”, la serie poliziesca è già un cult su Netflix

Quattro detective, quattro linee temporali, un cadavere ritrovato in una Londra misteriosa Carmen Pugliese







Quattro omicidi da risolvere. Quattro corpi ritrovati nello stesso posto in epoche diverse, che hanno lo stesso volto e lo stesso tatuaggio sul polso. «Se è uno scherzo dobbiamo capire chi sta ridendo» affermerà un’agente che indaga al caso.

"Bodies" è una serie poliziesca piena di colpi di scena. Tratta dalla spiazzante graphic novel di Si Spencer uscita nel 2015, già cult allora. Uscita il 19 ottobre, la serie è subito entrata nelle 3 più viste su Netflix. Gli 8 episodi girano attorno a quattro detective, quattro linee temporali e un cadavere.

La trama

Quando lo stesso cadavere viene scoperto a Longharvest Lane nell'East End londinese - nel quartiere di Whitechapel - nel 1890, 1941, 2023 e 2053, un detective di ciascun periodo è chiamato a indagare. Mentre si cercano collegamenti tra i decenni, presto scopriranno che le inchieste sono correlate tra loro e un enigmatico leader politico di nome Elias Mannix (interpretato da Stephen Graham) assume nel corso delle puntate un ruolo sempre più importante. Ha avuto qualcosa a che fare con l'omicidio? O forse nasconde qualcosa di ancora più inquietante? Per risolvere il mistero i quattro detective dovranno trovare un modo per collaborare e svelare un complotto che dura oltre 150 anni.

Il trailer

La serie murder-mystery fantascientifica britannica vi terrà incollati allo schermo e vi chiederà di prestare attenzione a molti dettagli. I numerosi salti nel tempo che si susseguono non perdoneranno distrazioni.

Il cast

Il protagonista Elias Mannix è interpretato da Stephen Graham, già noto ai più per "Peaky Blinders", "This is England" e "Snatch", mentre i quattro detective sono interpretati da Shira Haas di "Unhortodox" (DC Iris Maplewood), Jacob Fortune-Lloyd, già visto nella "Regina degli scacchi" (DS Charles Whiteman), Amaka Okafor di "The Sandman" (DS Sahara Hasan) e Kyle Soller, noto soprattutto come attore di teatro (DI Alfred Hillinghead). Il cast è poi completato da Tom Mothersdale, Michael Jibson, Derek Riddel, Emily Barber e Gabriel Howell (che interpreta una versione più giovane del personaggio di Stephen Graham).

Hasan, Whiteman, Hillighead e Maplewood sono tutti in qualche modo appartenenti a una minoranza che non si sentono pienamente accolti nella società londinese– gay, disabili, ebrei, musulmani – sono personaggi ben delineati, ognuno con una storia appassionante.