“Bodkin”, l’Irlanda non è proprio come ve la immaginate

Dopo “Only murders in the building”, la moda dei podcast sulla cronaca nera dà vita a una nuova serie, “Bodkin”, in arrivo su Netflix il 9 maggio.

Protagonista è Gilbert Power (Will Forte), autore americano di podcast che arriva in Irlanda per raccontare lo strano caso di tre persone scomparse in circostanze misteriose 21 anni prima, accompagnato dall’assistente Emmy (Robyn Cara) e da una giornalista investigativa locale, Dove (Siobhán Cullen), inizialmente infastidita dai due stranieri.

La serie si ispira a un fatto realmente accaduto e mescola con sapienza umorismo nerissimo e reale inquietudine. Scommettiamo che diventerà un caso?