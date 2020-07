“Bodyguard”: trama, cast e trailer

27 Luglio 2020 | 10:50 di Cecilia Uzzo

Si intitola “Bodyguard”, ma non c’entra niente con il famoso film “Guardia del corpo” con Whitney Huston e

Kevin Costner. Si tratta invece di una serie britannica con protagonista Richard Madden, distribuita prima su Netflix, approda finalmente in chiaro su Rai3. La miniserie, composta da sei episodi, sarà trasmessa al ritmo di due puntate a settimana, a partire da lunedì 27 luglio e martedì 28 luglio.



Il thriller politico è stato ideato dallo scrittore Jed Mercurio. Alla regia hanno collaborato sia lo showrunner Thomas Vincent, sia il regista John Strickland. Prima di essere distribuita da Netflix, la serie “Bodyguard” è stata una produzione britannica del canale televisivo BBC One, che ha debuttato nel 2018. In Inghilterra la miniserie è stata un enorme successo: l’ultimo episodio della prima, infatti, ha ottenuto il record di ascolti degli ultimi dieci anni nel Regno Unito, totalizzando ben 10.4 milioni di telespettatori. La miniserie ha poi replicato anche a livello internazionale.

La trama

Ambientata dentro e attorno ai corridoi del potere, la serie ruota intorno a David Budd, eroico veterano di guerra dell'esercito britannico affetto da disturbo da stress post-traumatico, che ora lavora come agente nel comando di protezione Specialist Protection del Metropolitan Police Service di Londra. Quando viene incaricato di proteggere l'ambizioso Segretario di Stato Julia Montague, la cui politica rappresenta tutto ciò che disprezza (guerra, violenza...), si ritrova combattuto tra il senso del dovere e i suoi valori. La stretta vicinanza tra i due, piuttosto maldisposti l’uno verso l’altra, dà vita ad un rapporto ambiguo, in cui il responsabile della sicurezza si chiede se potrebbe trasformarsi in minaccia per l’onorevole, ma anche a un amore appassionato, cui si sommano complotti, raggiri e piani segreti estremamente coinvolgenti che mettono a dura prova la vita del tormentato agente del Metropolitan Police Service di Londra, sia sul piano professionale che personale, con sviluppi del tutto inaspettati.

Il cast

Protagonista, nei panni dell’instabile David Budd, è Richard Madden, volto ormai noto anche al pubblico italiano per il ruolo di Robb Stark in "Game of Thrones" prima, poi per aver interpretato Cosimo de' Medici nella serie televisiva “I Medici” e il principe Kit nel film live action “Cenerentola”. Accanto a lui, Keeley Hawes interpreta il Ministro degli Interni inglese Julia Montague, cioè la persona che David deve proteggere. A completamento del cast ci sono Gina McKee nel ruolo del Comandante Anne Sampson; Sophie Rundle in quello di Vicky Budd, moglie di David; Nina Toussaint-White nei panni del sergente Louise Rayburn; Ash Tandon interpreta l’Ispettore Capo Deepak Sharma; Vincent Franklin è Mike Travis e Tom Brooke è Andy Apsted.

Il trailer