“Bodyguard”, un avvincente thriller politico. Da vedere su Netflix

Qual è il confine tra un impegno di lavoro e il nostro passato? È la domanda intorno a cui ruota “Bodyguard”, la serie più vista nel Regno Unito negli ultimi dieci anni (da noi è su Netflix) e per la quale è stata annunciata la seconda stagione.

Protagonista dell’avvincente thriller politico è David Budd (Richard Madden), eroico veterano delle guerre in Afghanistan e Iraq affetto da disturbi post-traumatici che ora lavora nella polizia inglese. Dopo aver sventato un attentato terroristico su un treno per Londra, diventa la guardia del corpo di Julia Montague (Keeley Hawes), ambiziosa ministra degli Interni distante anni luce dalle idee politiche e dagli ideali di Budd, e che ha anche sostenuto l’intervento dell’esercito britannico in Medio Oriente. Al cuor non si comanda: tra i due scocca la scintilla. Sembra una buona notizia per ammorbidire le posizioni, ma non lo è. Intorno a loro si creano pericolosi intrecci tra complotti politici e mondo islamico che complicano le relazioni professionali e personali.