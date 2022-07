“Boo, Bitch”: Lana Condor è un’adolescente fantasma nella nuova serie teen

Torna l'attrice di “Tutte le volte che ho scritto ti amo”,questa volta nei panni di una liceale pronta a cambiar vita quando si trasforma in un fantasma Lana Condor è protagonista della serie ghost-comedy Netflix "Boo, Bitch", in streaming dall'8 luglio. Valentina Barzaghi







Commedia soprannaturale, “Boo, Bitch” arriva su Netflix con i suoi 8 episodi da venerdì 8 luglio. Protagonista è Lana Condor - già al centro della trilogia “Tutte le volte che ho scritto ti amo” - nei panni di una giovane all’ultimo anno di liceo che, in procinto di cambiar vita, rimane vittima di un assurdo incidente e si trasforma in un fantasma.

Dopo il successo di una commedia spassosa come “Cheerleader per sempre”, con Rebel Wilson, la serie propone in chiave teen la storia di una giovanissima che vuole scalare e conquistare l’ambita vetta della notorietà scolastica. Trama che si aggiunge a quella già consolidata delle storie soprannaturali per adolescenti (da “True Calling” a “Sabrina”).

La trama

Erika Vu (Lana Condor), all’ultimo anno di liceo, decide di rompere il guscio e di uscire allo scoperto, dopo aver sempre mantenuto un basso profilo. Nel corso di una notte un po’ folle però, è vittima di un incidente e muore, trasformandosi in un fantasma. Grazie anche al fatto che alcuni la riescono a vedere, Erika decide di saldare i conti in sospeso, risolvere alcuni problemi e… diventare popolare come non è mai riuscita da viva.

Il trailer

Il cast

Nel cast di “Boo, Bitch”, oltre a Lana Condor, ci sono anche Zoe Colletti (che vedremo presto in “Only murders in the building 2”) nei panni di Gia, la migliore amica di Erika, Mason Versaw (“Tick, Tick… Boom!”) in quelli di Jake, uno dei ragazzi più hype della scuola e Aparna Brielle in quelli di Riley, anima popolare di Parkway. Tenzing Norgay Trainor è infine Gavin, uno studente appassionato di aldilà, che fa parte di un gruppo di medium della scuola. In ruoli secondari ci sono Jason Genao, Jami Elix, Madison Thompson e molti altri.