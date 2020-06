“Boris” ci ha cambiato la vita, parlano i protagonisti

«Ho fatto un doppio provino: per i personaggi di Duccio, il direttore della fotografia, e di René, il regista. Ma mi sentivo più giusto nei panni di quest'ultimo e per fortuna gli autori la pensavano come me».

«Ricordo l'episodio pilota, girato in un solo giorno, dalle sei di mattina a mezzanotte. Eravamo esausti. Ricordo le riunioni per vedere le puntate, tutti a casa di Paolo Calabresi, poverino. E gli studi scalcagnati dalle parti di Ciampino con le pause obbligate quando decollava o atterrava un aereo... Per tre anni quella è stata casa mia. Ogni mattina, come il pane caldo, arrivavano i testi. E io mi ci specchiavo, perché altro che “surreale”, la serie è un documentario: ci sono tutti gli incidenti che avvengono su un set. Solo “concentrati”, perché nella realtà un set è il posto più noioso del mondo».

«No e sì. No, perché quando ho letto la prima sceneggiatura ho capito che c'era del genio. Sì, perché allora esistevano solo i due colossi Rai e Mediaset, e in confronto “Boris” era una produzione carbonara fatta con mezzi quasi di fortuna. E invece... proprio ieri ho incontrato a una cena un bambino di 10 anni che lo guarda in tv. Mi sono commosso».

«Sono l'unico che non ha fatto un provino perché venivo da “Un medico in famiglia” ed ero già famoso. Per questo proposi di cambiare il ruolo ricoperto da Stanis nella fiction immaginaria al centro di “Boris”. Da prete giocoliere a medico. Ho detto: “Ragazzi, a questo punto ironizziamo anche sul mio successo, no?”».

«Purtroppo in quel periodo avevo molti impegni per altri set. Ma tutte le volte che potevo esserci, sono stata felice di tornare. Come nel film del 2011. E se si dovesse mai fare “Boris 4”, io lo dico subito: ci sto».

Non dev'essere facile, per un'attrice brava, intepretarne una cattiva. Non è mai stata tentata di migliorare un po' la recitazione della povera Corinna?

«E pensa che non me ne sia accorto? Non faccio che rispondere alle telefonate... E pensare che ricordo ancora benissimo chi mi diceva “È troppo di nicchia, la capiranno solo quattro addetti ai lavori”. Oggi siamo ancora qui a parlarne. Non solo: eravamo quasi tutti sconosciuti, dopo Boris le nostre carriere sono decollate. Per dirla con Biascica, “Semo ancora tutti a rota de Boris!”».

Ma è vero che tutta la troupe si riuniva a casa sua per vedere la messa in onda delle puntate, come dice Francesco Pannofino?

«Ma no, alla fine è un orsacchiotto. In un corpo da Yeti. Sotto la scorza burbera ha un lato tenero. Come tante persone che ho incrociato sui set veri».

Luca Vendruscolo, autore e regista (insieme a Mattia Torre e Giacomo Ciarrapico)

Vedruscolo, come si spiega l'ennesimo successo di “Boris”, questa volta su Netflix?

«Il passaparola ha colpito ancora, come allora. Infatti “Boris” era sulla piattaforma già da un po', ma per creare la nuova ondata ci sono voluti i “devi assolutamente vederlo!” di gente che nel 2007, ai tempi della prima messa in onda, aveva sei anni...».

Sì, ma dev'esserci un segreto.

«La libertà totale. Per noi tre autori “Boris” fu un'occasione unica, irripetibile. Dopo anni di bassa manovalanza a “dialogare i trattamenti” di altre fiction (in pratica scrivevamo i dialoghi, ma ci bocciavano ogni idea originale) arrivano questi "ragazzini” del satellite e ci danno carta bianca, più che altro perché non avevano mai prodotto nient'altro. Ci siamo detti: ora o mai più, adesso ci sfoghiamo e mettiamo alla berlina tutto quello che non va in tv. Addirittura abbiamo fatto interviste a tecnici e attori per saperne di più. Il mistero, la grande domanda a cui volevamo rispondere era: ma come fanno certe fiction a essere così brutte sotto così tanti aspetti diversi???».

E cosa vi hanno risposto?

«Abbiamo trovato chi ci spiegava che “se sembra un filmino dilettantesco come quelli delle vacanze, scatta l'effetto nostalgia”, o che “se la fotografia è troppo bella, poi la pubblicità sembra brutta” . Oppure mi ha colpito la risposta di un costumista: “tanto l'attore è un cane, perché dovrei fare ricerche storiche per vestirlo in modo accurato?”. Così è nata una sorta di summa su come NON si deve lavorare, ma con l'ambizione vertiginosa di suggerire invece, tra le righe, come sarebbe giusto farlo. Mattia poi (Torre, scomparso nel 2019, Ndr) aveva un radar per il "falsismo”, cioè l'abitudine a raccontare poliziotti o avvocati o politici non come sono davvero, ma come li si immagina. Infatti adesso vorrei fare un "Boris” della politica...».

Mai avuto paura di essere troppo specifici?

«Sì, addirittura ci eravamo detti: “spariamo tutte le idee nella prima stagione, tanto non ce ne sarà una seconda”. Ma poi mi sono reso conto di uno strano fenomeno: se vuoi dire delle verità, devi entrare nei dettagli e raccontare i particolari. “Boris” parla di un set televisivo ma, nel farlo, parla di ogni luogo di lavoro. Perché se sei specifico sei universale. Se sei generico non sei niente».