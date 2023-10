“Bosch: Legacy”, il detective di Hollywood deve salvare sua figlia

Si conclude il sequel dedicato all’ex poliziotto più temuto e ammirato di Los Angeles "Bosch: Legacy" Credit: © Prime Video Ezio Genghini







Uno dei detective più amati delle serie tv torna per concludere un caso rimasto in sospeso. Stiamo parlando di Harry Bosch (Titus Welliver). Nato dalla penna dello scrittore di best seller Michael Connelly, il poliziotto del dipartimento di Hollywood è ormai in pensione, ma non rinuncia a dare la caccia ai delinquenti. E in questo caso, nel mirino c’è proprio la sua famiglia: nella prima parte di “Bosch: Legacy”, infatti, sua figlia Maddie (Madison Lintz) viene rapita da un misterioso figuro con una maschera da wrestling messicano. È inevitabile che il protagonista usi tutte le sue forze per cercare di salvarla: ecco perché, in questa seconda parte vedremo un Bosch inedito, in difficoltà, proprio perché toccato nell’affetto più caro.

E tornerà anche un personaggio molto amato dagli appassionati della prima serie: il detective J. Edgar (Jamie Hector), suo partner storico quando era operativo in polizia.

I nuovi episodi sono disponibili su Prime Video dal 20 ottobre.