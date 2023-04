“Bosch”, una serie crime vecchio stile. Da vedere su Prime Video

Una sceneggiatura solida e ben recitata, in una Los Angeles contemporanea con i suoi panorami mozzafiato ma anche con la sua criminalità dilagante Ezio Genghini







Se avete voglia di una serie crime vecchio stile, con una sceneggiatura solida e ben recitata, “Bosch” è il titolo che fa per voi. Il protagonista, il detective Hieronymus Bosch (come il pittore fiammingo), detto Harry, è interpretato in modo molto convincente da Titus Welliver e si muove in una Los Angeles contemporanea con i suoi panorami mozzafiato ma anche con la sua criminalità dilagante.

Nella stazione di polizia di Hollywood, dove Bosch indaga e impone il suo rigido codice di valori, passa la varia umanità che popola nel bene e male la “Città degli angeli”. Lo spessore psicologico dei personaggi, innanzitutto del protagonista, è garantito dalla qualità dei libri di Michael Connelly da cui le storie sono tratte. E lo scrittore, best seller non solo negli Stati Uniti, ha curato anche la sceneggiatura di molti episodi della serie. Sono sette stagioni tutte belle, più uno spin-off, “L’eredità”, e per il momento sembra che Amazon Studios che le ha prodotte voglia fermarsi qui. Ma noi speriamo in un ritorno a sorpresa.