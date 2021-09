“Bridgerton 2”: trama, cast e trailer

Le prime immagini delel nuove puntate della serie firmata Shondaland. Protagonista questa volta è Anthony Bridgerton Redazione Sorrisi







La prima serie prodotta da Shondaland (la casa di produzione di Shonda Rhimes) per Netflix è arrivata sui nostri schermi a fine 2020. "Bridgerton" ha avuto un successo trasversale prevedibile, ma non scontato. Una serie romantica che racconta l'amicizia, le storie di famiglia e la ricerca dell'amore vero che ha conquistato gli spettatori, tanto da avere quasi immediatamente confermate altre tre stagioni. La seconda stagione arriverà nel 2022 e durante l'evento Tu-dum di Netflix sono state pubblicate le prime immagini, in una clip che vede protagonisti il Visconte Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) e Kate Sharma (Simone Ashley).

La trama

Nonostante non ci sia ancora una sinossi ufficiale dei nuovi episodi, qualche anticipazione di quello che succederà è arrivata quest'estate dal creatore Chris Van Dusen in un'intervista a Variety. Basata sul secondo romanzo della serie di Julia Quinn, la nuova stagione si concentrerà sul primogenito della famiglia, Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), e sulla sua ricerca di una consorte adatta.

La clip in anteprima della seconda stagione

I nuovi ingressi nel cast

Charithra Chandran vestirà i panni di Edwina Sharma. La sorella maggiore Kate le ha insegnato come essere la debuttante perfetta. È di natura gentile, giovane e ingenua, ma sa anche quello che vuole: il vero amore. Shelley Conn è Mary Sharma, la figlia di un conte il cui matrimonio con un commerciante ha causato uno scandalo in famiglia, torna ora a Londra con le figlie. Calam Lynch è Theo Sharpe, assistente di uno stampatore, non è soltanto un gran lavoratore, ma anche un intellettuale che lotta per i diritti di tutti. Rupert Young interpreta Jack, nuovo arrivato nell'alta società, legato a una delle famiglie più in vista.