“Bridgerton 3”, è la stagione dei Polin!

«In questa stagione c’è molta vulnerabilità, i nostri personaggi si mettono a nudo e ciò non sarebbe stato possibile se noi non fossimo stati così uniti, sia dentro che fuori dal set»: a parlare sono Nicola Coughlan e Luke Newton, protagonisti di Bridgerton 3, che nella vita reale, oltre che colleghi, sono anche grandi amici. La chimica tra i due c’è e si vede. La serie è divisa in due parti: le prima, composta da quattro puntate, è disponibile su Netflix a partire dal 16 maggio 2024. La seconda, con altri quattro episodi, dal 13 giugno.

Da una parte vediamo la timida Penelope Featherington, dall’altra il sensibile Colin Bridgerton. Sono proprio loro due al centro del nuovo capitolo dell’amata serie prodotta da Shondaland. Possiamo finalmente dire che è giunto il tanto atteso momento dei “Polin”!

Bridgerton 3: la rivincita di Penelope

I diamanti non sono le uniche gemme a risplendere, Lady Whistledown lo sa bene: in Bridgerton 3 è infatti proprio l’invisibile Penelope Featherington - che avevamo lasciato con il cuore infranto nella stagione precedente - a prendersi la scena. «Il suo è un viaggio incredibile, sotto ogni punto di vista, da quello estetico a quello caratteriale» ha raccontato l’attrice durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione, che si è svolta a Milano.

«È un personaggio moderno, una donna d’affari, divisa tra il suo lavoro segreto di scrittrice e la ricerca dell’amore. Vuole essere se stessa, sempre e comunque. Molte ragazze possono rivedersi in lei» ha continuato Nicola.

«Penelope - ha aggiunto la sua interprete - cambia moltissimo. Riesce a fare un trasformazione completa, rivoluzionando la sua estetica. All’inizio è solo un cambiamento superficiale poi deve imparare anche a credere in se stessa». Ma non è l’unica. Anche il suo amico di una vita, Colin, subisce un’importante evoluzione.

Il giovane Bridgerton, di ritorno dal suo viaggio in giro per il mondo, si mostra più sicuro e fiducioso. In realtà però, ha spiegato Luke, «niente è come sembra. Colin incontra tante difficoltà inaspettate. Prova a riconnettersi con i suoi vecchi amici e la sua vecchia vita. Non sempre si trova dove vuole essere. Vive un ottovolante di emozioni».

Bridgerton 3 stagione: Polin amici o amanti?

Nella terza stagione, l’obiettivo di Penelope è uno solo: trovare marito. Peccato però che i suoi tentativi falliscano miseramente. A correre in suo soccorso è Colin che, cercando di aiutarla sin dall’apertura della stagione dei matrimoni, si avvicina sempre di più alla storica amica iniziando a vederla sotto una luce diversa.

In Bridgerton 3 non mancano scene romantiche e… hot! «Non è stato facile» ha raccontato Nicola. «All’inizio c'è una scena in cui ci guardiamo negli occhi e io devo dire a Colin che i suoi occhi sono della sfumatura d'azzurro più bella che io abbia mai visto. Non riuscivamo a smettere di ridere!». Poi ha aggiunto: «Man mano che abbiamo continuato a girare siamo diventati più professionali».

Sia per queste scene, che per le altre, Nicola e Luke hanno avuto consigli dai colleghi, come loro stessi hanno raccontato. «Abbiamo ricevuto molto supporto e c’è stata tanta collaborazione tra tutti noi» ha spiegato l’interprete di Colin. «Sono stati tutti incredibilmente gentili» ha aggiunto la Coughlan, che ha anticipato: «Io lo farò con la prossima coppia».