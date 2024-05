“Bridgerton” e altre 7 serie tv in costume

La terza stagione di "Bridgerton" ci dà l'opportunità di scartabellare tra altri sfiziosi "period drama" tra cinema e tv Nicola Coughlan e Luke Newton nella terza stagione di "Bridgerton" Credit: © Liam Daniel/Netflix Fiaba Di Martino







La prima parte della sospiratissima nuova annata di "Bridgerton" adatta il libro dedicato a Penelope e Colin (la seconda parte è attesa a giugno) e vede la protagonista coronare finalmente il sogno d'amore con il migliore amico, ma anche affrontare le malelingue dell'alta società e cercare di districarsi fra le aspettative altrui, le necessità represse e quelle a cui dare catartico sfogo attraverso la rubrica della "Gossip Girl" ottocentesca, Lady Whistledown, che nessuno sa essere la sua identità "alternativa".

La serie, fra i titoli di punta Netflix, si immagina un'utopica età della Reggenza inglese che strizza l'occhio all'era moderna. Non è l'unico show a giocare con gli anacronismi e di certo non l'unico a calare i suoi personaggi in un contesto in costume per ragionare sul passato e sui suoi chiaroscuri. Di seguito, un elenco di period drama disponibili online, fra serie più popolari e altre meno rinomate, ma altrettanto imperdibili.

