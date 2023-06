“Bridgerton”: la trama e il cast della terza stagione

Penelope Featherington e Colin Bridgerton sono la coppia al centro dei nuovi episodi Nicola Coughlan nella terza stagione di "Bridgerton" Credit: © Netflix Cecilia Uzzo







È in arrivo "Bridgerton 3": durante l’evento Tudum di Netflix, sono state mostrate le prime immagini della nuova stagione, le cui riprese si sono concluse a maggio. Tutto potrebbe far pensare che i nuovi episodi possano arrivare entro la fine dell’anno, in linea con l’uscita delle stagioni precedenti, ma non ci sono ancora notizie certe al riguardo.

Quello che Netflix ha rivelato (e confermato attraverso le prime immagini) è che al centro della terza stagione ci saranno Penelope Featherington e Colin Bridgerton, interpretati rispettivamente da Nicola Coughlan e Luke Newton. Proprio l’attrice ha infatti confermato: «Penelope diventerà una donna nella terza stagione».

I fan di "Bridgerton" si stanno già chiedendo come farà Penelope a portare avanti la sua storia d’amore con Colin mantenendo anche la doppia identità di Lady Whistledown, che gli spettatori hanno scoperto alla fine della prima stagione e l’amica Eloise Bridgerton durante la seconda.

La trama

Penelope Featherington ha finalmente rinunciato alla sua cotta di lunga data per Colin Bridgerton, dopo aver sentito i suoi commenti denigratori su di lei nella scorsa stagione. Tuttavia, ha deciso che è ora di trovare un marito, preferibilmente qualcuno che le dia abbastanza indipendenza per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown, lontano da sua madre e dalle sue sorelle. Nel frattempo, Colin è tornato dai suoi viaggi estivi con un nuovo look e una sfacciata spavalderia. Ma è scoraggiato nel rendersi conto che Penelope, l’unica persona che lo ha sempre apprezzato così com’era, lo tratta con freddezza. Desideroso di riconquistare la sua amicizia, in questa stagione Colin si offre di fare da mentore a Penelope per aiutarla a trovare un marito. Ma quando le sue lezioni iniziano a funzionare un po’ troppo, Colin dovrà capire se i suoi sentimenti per Penelope sono davvero soltanto di amicizia. A complicare le cose per lei si aggiunge l'allontanamento da Eloise (Claudia Jessie), che ha trovato una nuova amicizia in un posto molto improbabile, mentre la sempre più assidua presenza di Penelope nell’alta società londinese rende ancora più difficile mantenere segreto il suo alter ego di Lady Whistledown.

Il cast

Non torneranno né il duca di Hastings (Regé-Jean Page), né Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor). Al contrario, insieme alla coppia protagonista interpretata da Nicola Coughlan e Luke Newton, ci saranno Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Jessie, la nuova arrivata Hannah Dodd (Francesca Bridgerton) e Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton). Ci saranno poi Adjoa Andoh (Lady Agatha Danbury), Harriet Cains (Philipa Featherington), Bessie Carter (Prudence Featherington), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Jessica Madsen (Cressida Cowper), Emma Naomi (Alice Mondrich), Hugh Sachs (Brimsley), Polly Walker (Lady Portia Featherington) e la regina Golda Rosheuvel. Tra le novità del cast, Daniel Francis nel ruolo di Marcus Anderson, Sam Phillips in quello del ricchissimo Lord Debling e James Phoon sarà Harry Dankworth.