“Briganti”, la nuova serie italiana Netflix tra storia e leggenda

Michela De Rossi in "Briganti" Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Approderà in streaming a partire dal 23 aprile "Briganti", la nuova serie italiana di Netflix creata dal collettivo GRAMS*, lo stesso che aveva creato "Baby". Questa volta l'ambientazione è completamente diversa, siamo nel Sud Italia postunitario e i personaggi protagonisti dei sei episodi sono liberamente ispirati a figure realmente esistite. Un raccondo moderno sul fenomeno del brigantaggio, in cui si mescolano amore e avventura, alla ricerca del leggendario tesoro del Sud.

Michela De Rossi interpreta Filomena, che si ribella al suo destino di moglie di un uomo violento. Fuggendo, si ritroverà a rifugiarsi nei boschi popolati da briganti.

Un'avventura fatta di ribellione, amore e coraggio, dove la Storia si confonde con la leggenda e la guerra sarà vinta da chi per primo si impossesserà dell’oro.

La trama

1862, Sud Italia. Filomena, di origini contadine, è sposata con un ricco possessivo e violento. Ribellandosi al suo destino è costretta a rifugiarsi nei boschi popolati da pericolosi briganti, non prima di essersi impossessata della mappa per l'introvabile Oro delle Camicie Rosse. Lì viene catturata dalla banda Monaco, proprio mentre sulle sue tracce si mette un audace e misterioso cacciatore di taglie, Sparviero. In un Sud Italia impoverito e sfruttato dall'occupazione piemontese i destini di Filomena e Sparviero si uniranno in un'epica caccia al mitico tesoro, che vedrà i briganti contro l'appena costituito Regno d'Italia, ma anche briganti contro briganti.

Il cast