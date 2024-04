“Briganti”, le nostre combattenti sono ispirate a donne vere

Arriva su Netflix una serie che racconta una pagina oscura e poco nota della Storia italiana "Briganti" Credit: © Netflix Solange Savagnone







Si puo' vedere su

Dal 23 aprile su Netflix arriva “Briganti”, sei puntate piene di azione create da collettivo Grams* e dirette da Steve Saint Leger, Antonio Le Fosse e Nicola Sorcinelli. Ambientata nel sud dell'appena costituito Regno d'Italia (1861), la serie racconta il fenomeno del brigantaggio. Tra i protagonisti c’è Michela De Rossi che interpreta Filomena Pennacchio.

Michela, parlaci del tuo personaggio.

«È una giovane contadina che sposa il ricco proprietario terriero per il quale lavorava nella speranza di togliere dalla miseria la sua famiglia e la sua gente, ma non accadrà mai e anzi sarà una relazione di abusi che finirà solo quando lei lo ucciderà dandosi poi alla fuga, non prima di essersi impossessata della mappa per l'introvabile oro delle Camicie Rosse».

È ispirata a un personaggio realmente esistito?

«Nella Storia italiana non si parla molto dei briganti, molti dei quali erano donne. Il nostro non è un

documentario sul brigantaggio, ma abbiamo preso spunto da personaggi realmente esistiti, come appunto Filomena Pennacchio, Ciccilla (Ivana Lotito) e Michelina De Cesare (Matilda Lutz)».

Quando diventa una brigantessa, Filomena si taglia i capelli. Hai indossato una parrucca corta?

«No, li ho tagliati davvero! Era una parrucca quella lunga, sotto i miei capelli arrivavano solo fino alle spalle. Il nuovo taglio corto mi è piaciuto tantissimo, mi faceva sentire ancora più me stessa».

Dove avete girato?

«Abbiamo girato per cinque mesi quasi esclusivamente in Puglia, a Ugento e Melpignano, in provincia di Lecce, poi vicino a Matera e a Manziana, nei pressi di Roma».

È stata definita una serie un po’ western. Cosa ti ha affascinato di questo lavoro?

«La serie cresce puntata dopo puntata, c’è tanta azione e non capita spesso. Ci siamo sporcati le mani, ho fatto per tre mesi e mezzo equitazione, ho lavorato tanto con gli stuntman e in palestra, oltre a imparare a maneggiare le armi vere dell’800, pesantissime, con il pericolo costante che sparassero a salve e i tappi nelle orecchie. Fra animali, fango, freddo, acqua, sporco e terra non ho mai fatto una cosa così faticosa ma altrettanto bella».

Incidenti sul set?

«Sì, sono successe piccole cose ma niente di grave, non erano armi non di precisione ed erano fucili vecchi che potevano essere pericolosi da maneggiare, anche se avevamo accanto armieri competenti. Poi serpenti, ragni, i cavalli che non facevano quello che dicevi e si spaventano, infine botte e cadute: anche se finte, dovevi recitare come se fossero vere».

I costumi sono bellissimi. Chi li ha realizzati?

«Sono stati fatti seguendo meticolosamente i costumi dell’epoca. Abbiamo indossato anche pezzi originali».

A chi consigli questa serie?

«È una serie trasversale, insolita nel panorama italiano, che può interessare dai teenager agli adulti, uomini e donne. Un esperimento che non si è mai visto finora. Il brigantaggio è un po’ il nostro western, la gente rimarrà stupita».

Cosa ti ha insegnato Filomena?

«Le ho voluto tantissimo bene. Non so se sia un caso, ma quando ho finto le riprese ho fatto un piccolo tatuaggio, il mio primo, scegliendo la parola “coraggio”, che in latino significa “agire con il cuore”, il contrario di quello che crediamo voglia dire, ossia essere forti. Non so se l’ho fatto grazie a lei e a quello che ha passato, ma di sicuro da Filomena ho imparato il vero significato del coraggio»

Ci sarà una seconda stagione?

«Lo scopriremo solo vivendo. Nelle testa degli autori c’è, poi dipende da come va. Io spero tanto che le persone apprezzino la fatica che abbiamo fatto, noi ci abbiamo messo il cuore. Spero funzioni non tanto per il successo, ma per dare modo a un progetto così particolare di esistere».