“Bull”, l’ultima stagione parte su Rai2

Da domenica 7 agosto il dramma legale che segue la carriera del dottor Jason Bull, psicologo e scienziato processuale Simona De Gregorio







Preparatevi a lasciarvi conquistatre dalla sesta e ultima stagione di "Bull" (da domenica 7 agosto su Rai2), il dramma legale che segue la carriera del dottor Jason Bull, psicologo e scienziato processuale. Brillante e arrogante, dirige il team di esperti del Trial Analysis Corporation (TAC) e si occupa della selezione della giuria scientifica. A interpretarlo è Michael Weatherly, noto anche per il ruolo dell’agente Anthony DiNozzo in "NCIS - Unità anticrimine".

Alla fine della stagione 5 lo avevamo lasciato alle prese con una svolta importante nella sua vita sentimentale: infatti aveva sposato per la seconda volta Izzy (Yara Martinez). Ma la serenità della coppia subisce un contraccolpo nelle nuove puntate, quando la loro figlia Astrid (Nora Noto) viene rapita. Tutto il team del TAC è impegnato a cercare il responsabile, che ha diffidato Bull dal rivolgersi alla polizia. E mentre l’esperto è intento a ricostruire il profilo psicologico più importante della sua vita, inizia a sospettare che il rapitore sia qualcuno collegato al suo passato...

Confermato il cast della serie: la psicologa Marissa Morgan (Geneva Carr), l’esperta informatica Taylor Rentzel (MacKenzie Meehan) e l’investigatrice Danielle “Danny” James (Jaime Lee Kirchner). Non ritroveremo invece Benny Colón (Freddy Rodriguez), ex pubblico ministero e membro della società di consulenza gestita da Bull. «Per me è stato un grande privilegio coprire questo ruolo, ma dopo sei stagioni di incredibili vicende, è arrivato il momento di far concludere la storia. Ma non perdetevi le nuove puntate. Sarà un gran finale» ha anticipato Weatherly.