“Call my agent – Italia”, a marzo la seconda stagione

Si prepara a tornare sui nostri schermi la seconda stagione di “Call my agent - Italia” che arriverà a marzo in esclusiva su Sky e in streaming su Now. Sei nuovi episodi che vedono tornare nel cast: Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico, Marzia Ubaldi, Sara Lazzaro, Francesco Russo, Paola Buratto e Kaze, ma anche Emanuela Fanelli e Corrado Guzzanti.

Diretta da Luca Ribuoli e scritta da Lisa Our Sultan, la serie Sky Original continua a svelare esilaranti dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Al centro c’è ancora una volta l’immaginaria agenzia di spettacolo con sede a Roma: la Claudio Maiorana Agency. Nuovi episodi e nuove sfide: un nuovo capo, storie d’amore inaspettate, tormenti imprevisti e tante nuov ospiti speciali.

I protagonisti

Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico e l’appena scomparsa Marzia Ubaldi, a cui sarà dedicato il primo episodio, ancora nei ruoli di Vittorio, Lea, Gabriele ed Elvira, talentuosi, instancabili e appassionati agenti di alcuni fra i più grandi nomi del mondo dello spettacolo italiano. E i loro assistenti: Monica, interpretata da Sara Lazzaro, Pierpaolo (Francesco Russo) e Camilla (Paola Buratto). Nei nuovi episodi ritornano anche Kaze nel ruolo di Sofia, la receptionist dell’agenzia, ed Emanuela Fanelli nei panni di una delle attrici più “stravaganti” della CMA, Luana Pericoli, ancora alle prese con il suo “attore preferito”, Corrado Guzzanti.

Gli ospiti degli episodi

Non mancheranno a dare del filo da torcere personaggi del mondo dello spettacolo italiano nei panni di loro stessi.

Si parte con Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi, impegnate nelle riprese di un film dalla sceneggiatura disastrosa.

Protagonista del secondo episodio, insieme a Gian Marco Tognazzi, sarà Gabriele Muccino che con il suo arrivo travolgerà la Claudio Maiorino Agency.

Nella terza puntata Claudio Santamaria sarà disposto a tutto pur di ottenere un ruolo che gli s ta molto a cuore.

Serena Rossi e il marito Davide Devenuto, nel quarto appuntamento, saranno alle prese con una maratona di interviste e segreti inconfessabili.

Il quinto episodio è invece dedicato alla voce di Elodie che riporterà in vita il giovane Giuliano, ma spesso i fan più devoti possono trasformarsi in un incubo.

L’ultima puntata ci racconta il sogno realizzato di Sabrina Impacciatore: diventare madrina del Festiva di Venezia. Ma il festival non ammette errori.

Il teaser trailer