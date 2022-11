“Call my agent – Italia”, ecco le guest star. Trama, cast e trailer

È il remake di un telefilm francese. Lo vedremo su Sky a gennaio Redazione Sorrisi







Se siete appassionati di serie tv forse conoscete “Chiami il mio agente!”, un brillante telefilm francese (disponibile su Netflix) dove molti celebri personaggi dello spettacolo interpretano loro stessi (facendo esilaranti auto-parodie) in quanto clienti di una immaginaria agenzia di talenti. Ora la stessa idea sta per approdare da noi in “Call my agent - Italia”, remake ufficiale che prenderà il via a gennaio su Sky e Now.

Cast

Le “guest star” che si prenderanno in giro nei sei episodi (uno a testa) sono Stefano Accorsi, Paola Cortellesi, Pierfrancesco Favino (con la moglie Anna Ferzetti), Corrado Guzzanti, Paolo Sorrentino e Matilda De Angelis.

Protagonisti di tutte le puntate, invece, saranno Maurizio Lastrico, Michele Di Mauro, Sara Drago e Marzia Ubaldi.

Trama

Benvenuti dietro le quinte dello show business italiano dal punto di vista di chi si occupa di gestire le carriere - e le vite - delle star, gli agenti. Lea, Gabriele, Vittorio ed Elvira sono l’anima della CMA e a questa danno l’anima, pronti a tutto pur di far brillare le loro stelle. Manager, amici, confidenti e psicologi: un buon agente è tutto questo e anche di più. E loro, ognuno col proprio stile, sono i migliori. Tra giornate frenetiche e nottate mondane, a rimetterci è la loro vita privata… Ma in fondo si divertono troppo per accorgersene. Ma con la partenza del fondatore Claudio Maiorana le cose si faranno un po’ più complicate.

Teaser trailer

Prodotta da Sky Studios e Palomar, scritta da Lisa Nur Sultan e diretta da Luca Ribuoli, la serie sposta il racconto da Parigi a Roma dove ha sede la Claudio Maiorana Agency, i cui famosi clienti danno filo da torcere ogni giorno ai loro agenti. Le puntate offriranno grandi risate ma anche uno sguardo inedito (con un pizzico di perfidia) sul “dietro le quinte” dello spettacolo.