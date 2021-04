“Cambio di direzione”: basket e formazione nella nuova serie Disney+

Con John Stamos nel ruolo di un burbero allenatore di una squadra di ragazze, arriva in streaming dal 16 aprile "Cambio di direzione" Credit: © Disney+ Valentina Barzaghi







Debutta il 16 aprile su Disney+ “Cambio di direzione”, la nuova serie originale della piattaforma con protagonista John Stamos (“E.R”, “Gli amici di papà”), creata dal prolifico David E. Kelley (“Big little lies”, “The undoing”) insieme a Dean Lorey.

La trama

È un teen drama che segue le vicende di un coach di basket professionista, burbero e tutto d’un pezzo, che finisce ad allenare una squadra femminile del liceo. Empatia e gestione dell’emotività sono ciò di cui il gruppo di adolescenti avrebbe più bisogno, ma anche le qualità da cui Marvyn Korn (John Stamos) è lontano anni luce. Mentre l’uomo impara a conoscere ciascuna di loro e a fare squadra, le ragazze riusciranno a trasformarlo nell’uomo che avrebbe sempre voluto essere, regalandogli una seconda possibilità.

Argomento portante della serie è quello sportivo, attorno a cui ruotano personaggi, vicende e i focus narrativi incentrati sulla formazione emotiva e caratteriale delle sue protagoniste e l’impensabile trasformazione di coach Korn. “Cambio di direzione”, in tal senso, utilizza il filone sportivo in modo classico, nei suoi sviluppi di crescita e rivalsa, con il plus di una scrittura ironica, mai banale, che riesce ad arrivare allo spettatore con il suo carico di sentimenti.

Il cast

Oltre a John Stamos, nel cast ci sono anche Jessalyn Gilsig (“Vikings”) nei panni di Holly, la simpatica assistente del coach, e Yvette Nicole Brown (“Community”) in quelli della preside del liceo. Sophia Mitri Schloss, Nell Verlaque, Tiana Le, Monique Green, Tisha Custodio e Cricket Wampler sono le altre interpreti.