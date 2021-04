“Cambio di direzione”: su Disney+ la serie con John Stamos

John Stamos è un allenatore...nel pallone, in streaming dal 16 aprile "Cambio di direzione" Credit: © Disney+ Marco Villa







Si puo' vedere su

Capita a tutti di arrivare a un centimetro dal punto di rottura: spesso si riesce a resistere, a volte ci si lascia andare, anche se le conseguenze possono essere tragiche. È questo il punto di partenza di “Cambio di direzione”, nuova serie tra commedia e dramma, in partenza il 16 aprile su Disney+ e prodotta da David E. Kelley, creatore di “Ally McBeal” e “Big little lies”.

Ad attraversare quella linea invisibile è Marvyn Korn, interpretato da John Stamos: pluripremiato allenatore di basket e con una brillante carriera davanti a sé, Marvyn vede tutti i propri progetti andare in frantumi quando scaglia per protesta una sedia contro un arbitro. Dopo il licenziamento, per lui c’è una sola strada: ripartire da zero, sperando in quella famosa seconda possibilità che dovrebbe spettare a tutti di diritto e per lui corrisponde a un posto da allenatore della squadra di basket di un liceo privato femminile.

Passare da atleti programmati per vincere a teenager in cerca di se stesse, per Marvyn è una vera rivoluzione: dovrà cambiare approccio lavorativo, ma anche scardinare le proprie convinzioni personali. “Cambio di direzione” unisce due temi classici come il rapporto tra un insegnante e le proprie allieve, e l’epica sportiva, raccontando così un incontro-scontro gene- razionale che va ben oltre gli allenamenti e le tattiche, perché il cambio di direzione del titolo tocca tutti i personaggi, nessuno escluso.