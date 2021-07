“Camping”: trama, cast e trailer della serie scritta da Lena Dunham

Jennifer Garner, David Tennant e Juliette Lewis sono tra i protagonisti della serie che fa il suo debutto su Sky Atlantic e Now Ione Skye e Jennifer Garner sono tra i protagonisti della serie tv "Camping", dal 31 luglio su Sky Atlantic e NOW Valentina Barzaghi







Il talento creativo di Lena Dunham, già ideatrice della serie cult “Girls”, si sposta dalle strade di Brooklyn a tranquilli scenari boschivi, dai Millennials alla Gen-X, dal racconto di chi si trova ad affrontare la propria realtà giorno per giorno a chi invece tenta di rifuggirla. La serie si chiama “Camping” e va in onda su Sky Atlantic a partire dal 31 luglio, giorno in cui sarà disponibile anche in streaming su Now.

Il cast

Al centro del racconto c’è ancora un gruppo di amici, che in questo caso è interpretato da volti noti del cinema e della serialità televisiva come Jennifer Garner (“Alias”, “Juno”), David Tennant (“Broadchurch”, “Jessica Jones”), Juliette Lewis (“Assassini nati - Natural Born Killers”, “Whip It”, “I segreti di Osage County”), Brett Gelman (“Fleabag”, “Love”), Ione Skye (“Arrested Development”), Chris Sullivan (“This Is Us”) e altri ancora.

La trama e i personaggi

Hanno tutti superato i quarant’anni e proprio per il compleanno di uno di loro, il pacifico Walt (David Tennant), decidono di trascorrere insieme qualche giorno di vacanza in campeggio. Il weekend fuori porta viene organizzato da Kathryn (Jennifer Garner), la iper-organizzata moglie del festeggiato, ma ovviamente nulla va come previsto (soprattutto da lei). Quelli che dovevano essere giorni di relax e puro divertimento si trasformano per le coppie presenti e per gli amici in una vera e propria prova del fuoco.

“Camping” è la versione americana dell’omonima serie inglese creata da Julia Davis. È stata prodotta da HBO e Lena Dunham ci ha lavorato con l’inseparabile Jenni Konner. È un racconto fatto di personaggi e conflitti, che si scatenano nel momento in cui il gruppo viene calato in una situazione diversa dalla loro quotidianità e per molti non semplice, come può essere un campeggio. La vacanza si trasforma così in un incubo. O forse l’incubo c’è sempre stato e la pausa lontana da casa serve solo ad accentuarlo. Personaggi come quello di Kathryn mettono a dura prova la pazienza, sia dei suoi compagni d’avventura sia dello spettatore. Per fortuna a interpretarla c’è la serafica Jennifer Garner che ne stempera un po’ le accentuate ossessioni. David Tennant e Brett Gelman sono sempre bravissimi, anche se i loro innati talenti cinico-interpretativi non vengono valorizzati fino in fondo.

Il trailer

“Camping” è una commedia dark che ci catapulta nelle manie e nei problemi di alcuni adulti: donne e uomini che nel corso delle otto puntate trovano divertenti sviluppi, con qualche interessante spunto di riflessione. È una serie che, perlopiù grazie al suo cast, fa il suo lavoro in quanto a intrattenimento.