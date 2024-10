“Candidato unico”, si sorride (tanto), si riflette (ancora di più). Da vedere su Netflix

Dialoghi brillanti e situazioni talmente assurde da diventare quasi credibili Stefania Zizzari







Si puo' vedere su

Si sorride (tanto). Si riflette (ancora di più). E soprattutto ci si sorprende, con la serie “Candidato unico” su Netflix. Due stagioni, sei episodi per ogni stagione che scivolano via senza accorgersene: per la durata, circa mezz’ora l’uno, e per i dialoghi brillanti e le situazioni talmente assurde da diventare quasi credibili.

Stéphane Blé (Jean-Pascal Zadi) è animatore in un centro giovanile alla periferia di Parigi; durante una visita del sindaco, Stéphane interviene davanti alle telecamere facendo un discorso improvvisato, ma accorato, sulle condizioni di vita degli abitanti delle periferie francesi. L’intervento gli fa guadagnare le simpatie del pubblico, le sue parole rimbalzano tra i social e Stéphane diventa così popolare da riuscire, poco tempo dopo, a presentarsi alle elezioni presidenziali francesi e a organizzare una campagna elettorale tanto originale quanto efficace. La serie utilizza i toni dell’ironia e della satira per parlare di disuguaglianze sociali, periferie difficili e integrazione tra culture diverse.