Carlo Cracco: «Noi chef siamo come maghi»

Guida turistico-culinaria. Maestro di sapori e tradizioni. Autista capace di guidare qualunque cosa. Consigliere, assistente e professore ai fornelli delle cene finali. Commensale severo e divertente alla grande tavola… E sicuramente ci dimentichiamo qualcosa! Ma è inutile cercare l'elenco perfetto: Carlo Cracco è il lievito madre di “Dinner Club”. E Sorrisi non poteva che sedersi a tavola con lui per chiacchierare della trasmissione, della sua vita da chef e delle emozioni gastronomiche che porta nel cuore.

Partiamo dal suo ruolo di guida e maestro turistico-gastronomico. Quanto sono durate le gite con i quattro “allievi” della seconda stagione di “Dinner Club”?

«Ciascuna è stata di sette, otto giorni. Le abbiamo fatte l'estate scorsa».

Nel viaggio ha incontrato qualche ricetta o qualche ingrediente che ha pensato di portarsi a casa per aggiungerlo al suo menu?

«L'esperienza di “Dinner Club” non è tanto legata alla parte creativa del mio lavoro, che è molto personale. Qui ci siamo messi al servizio delle tradizioni del territorio, per capirle e interpretarle. Ovviamente ci sono cose che mi hanno “preso” perché sono davvero uniche, ma la loro unicità fa sì che sia molto difficile farle uscire da quel territorio. Allora diventano, piuttosto, un motivo per tornare in un certo luogo e apprezzarle nuovamente lì».

Un sapore che le è rimasto nel cuore?

«Quello dell'elicriso che abbiamo trovato praticamente sotto l'Etna. Conoscevo già quel fiore, ma non l'avevo mai sentito così profumato e saporito come ingrediente. È come parlare di tortellini: ovviamente li conosci, ma un giorno ne assaggi di pazzeschi e dici “Questi sì che sono dei tortellini”».

C'è uno dei quattro “concorrenti” che l'ha stupita per la sua abilità ai fornelli?

«Non perdetevi Paola Cortellesi alle prese con un'omelette fatta sul fornellino da campeggio».

Paola, però, ci ha confessato che non è riuscita a rifarla altrettanto bene a casa…

«Ovvio: perché non c'ero io! Ma è normale, dai: noi chef siamo come maghi e riusciamo a far fare delle cose pazzesche. E poi ognuno ha il suo mestiere: magari al fianco di Paola riuscirei a recitare bene anch'io, per poi perdermi appena lei si allontana».

Pensi ai suoi invitati nel “Dinner Club”: la Ferilli travolgente, Zingaretti primo della classe, Giallini che fa una confusione tremenda. Se se li ritrovasse in un suo ristorante, si pentirebbe di aver accettato la loro prenotazione?

«No, anzi! Li asseconderei perché mi divertirei un sacco».

Da sempre gli italiani si dividono tra quelli che “come si mangia bene a casa propria” e quelli che “nulla batte il ristorante”. La famiglia Cracco da che parte stava?

«Guardi, io sono andato per la prima volta in un ristorante quando ho cominciato a lavorarci. Prima forse ero andato solo in una trattoria per il pranzo della Prima Comunione mia e di mia cugina. Non avevamo né le possibilità, né la “cultura” del mangiare fuori. Mia mamma, poi, era così brava in cucina che tutti i miei amici volevano venire a pranzo da noi. Infatti quando abbiamo cominciato ad andare fuori (e io già lavoravo…), i miei dicevano spesso “Eh, ma questo piatto lo facciamo anche noi!”, e non era una famiglia di cuochi».

Un sapore che le fa ricordare la vostra cucina di casa?

«Il ragù alla bolognese. Di solito mia madre lo faceva alla domenica. Quel profumo che arrivava in camera era così buono che ti alzavi e avevi già voglia di andare a mangiare».

Parliamo di cucina in televisione. Non è una cosa poi così nuova: noi nati negli Anni 60 ricordiamo certi personaggi come Vincenzo Buonassisi, Luigi Carnacina…

«E Luigi Veronelli e Ave Ninchi che facevano la storica trasmissione “A tavola alle sette”».

Certo! All'epoca, però, andavano “di moda” i teorici della cucina, non gli chef

«Ma no, non erano dei teorici! Erano dei veri “gourmet”, capaci di parlare tanto di cibo quanto di vino. Era gente di grandissima cultura, legata ai mondi del giornalismo e della letteratura, con una conoscenza dei locali e dei territori profonda e rara per l'Italia di allora. Adesso sono capaci tutti, ma trenta, quarant'anni fa pochissimi erano in grado di raccontare così il cibo e la sua cultura. Conoscevano i grandi “interpreti” della cucina e sapevano scoprirne di nuovi. Faccio un esempio per tutti: il grande produttore di vini Giacomo Bologna aveva un'osteria di famiglia, poi Veronelli lo scoprì e ci fece capire che la sua Barbera era un capolavoro pazzesco, un monumento sacro».

Attorno alla fine degli Anni 90 sono arrivati i grandi programmi di cucina inglesi, con i primi chef-divi. C'era lo show delle “Two Fat Ladies”, le due “signore grasse” che scoprivano specialità in ogni angolo del Regno Unito, c'era il giovanissimo Jamie Oliver. Noi abbiamo sempre pensato che in Inghilterra si mangiasse malissimo: come facevano a inventarsi tanti programmi?

«Gli inglesi sono più avanti di noi nel “raccontare” la cultura. Anche “Master Chef” è nato in quel periodo in Inghilterra. Non ebbe subito il successo che ha oggi, però: ha avuto bisogno di varie modifiche. Noi chef eravamo un po' affascinati da quel mondo e vedevamo quegli inglesi un po' come Ufo, anche se certi colleghi non davano l'idea di essere poi dei gran cuochi».

Lei negli Anni 90 stava diventando il Carlo Cracco che oggi ammiriamo: di fronte a quelle trasmissioni le è mai capitato di pensare “Una cosa così potrei farla anch'io”?

«No, io mi vergognavo un sacco. Per me era difficilissimo parlare con un cliente, raccontare un piatto: avevo una paura boia. È una paura che col tempo si supera, ma all'epoca ero timido, non parlavo, ero molto burbero».

Con il suo savoir-faire di oggi, come reagisce a chi le pone la terribile domanda “Vorrei farle

assaggiare questa cosina che ho preparato io”?

«Dipende dalla situazione. Non mi stupisco di un piatto non fatto bene: se il materiale che uno a disposizione è quello che è, non puoi fare meglio. In generale, poi, il mio obiettivo non è giudicare, ma conoscere. Se poi sento che posso dare un parere, un consiglio, e il contesto lo permette, lo do volentieri».

Quanto tempo ci mette a far nascere un piatto? Intendo dall'idea alla realizzazione ottimale con

ingresso nel menu.

«Ogni piatto ha il suo percorso. A volte ci si mettono anche sei mesi, perché magari c'è bisogno di trovare una soluzione tecnica per realizzarlo. A volte bastano tre giorni. A volte si lascia perdere tutto. Il vero segreto è non dire mai che quell'idea era una stupidaggine!».

Creare un piatto o eseguirlo alla perfezione: che cosa le dà più soddisfazione?

«La creazione è la cosa più bella e divertente. L'esecuzione perfetta è un altro lavoro, è mestiere. Sai che devi fare quel piatto in quel modo e ti ingegni per riuscirci sempre, ma non hai più il piacere di averlo inventato. Senti un piacere diverso, però: quando un cliente ti dice “Piatto meraviglioso!”, capisci che sono quei complimenti che ti aiutano ad andare ancora avanti».