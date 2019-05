“Catch-22”: trama, cast e personaggi della serie di George Clooney

17 Maggio 2019 | 12:43 di Giulia Ausani

Dal 21 maggio su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno arriva "Catch-22", la serie diretta e prodotta da George Clooney basata su uno dei grandi classici della letteratura americana, il romanzo antimilitarista di Joseph Heller (edito in Italia col titolo di "Comma 22").

La serie originale Sky, ambientata in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, è stata girata quasi interamente nel nostro Paese, tra Sardegna e Lazio. Composta da sei episodi, "Catch-22" è una storia di guerra che ne mette in luce tutti i paradossi e gli orrori.

Alla regia ci sono George Clooney (episodi 4 e 6), Grant Heslov (primo e terzo episodo) ed Ellen Kuras (secondo e quinto). Clooney ed Heslov sono anche nel cast, rispettivamente nei panni del tenente Scheisskopf e del dottor Daneeka.

Trama

"Catch-22" segue le vicende di uno squadrone di giovani aviatori dell'esercito americano di stanza in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, vittime di abusi di potere e di un sistema burocratico paradossale. Il protagonista è il capitano John Yossarian (Christopher Abbott), detto YoYo, un bombardiere della USA Air Force che, per evitare la guerra, aveva scelto di arruolarsi in aviazione sperando che il secondo conflitto mondiale sarebbe durato meno del suo addestramento.

Si trova invece in Europa suo malgrado, con il solo obiettivo di tornare a casa prima possibile. Per essere esentato dalle missioni di volo vuole dichiararsi pazzo, finendo per incappare nel paradossale Comma-22, che stabilisce che chi è pazzo può chiedere di essere esonerato, ma nel momento stesso in cui lo richiede dimostra di non essere pazzo perché solo un pazzo vorrebbe continuare a volare in quelle missioni.

Nel cast anche Hugh Laurie nel ruolo del Maggiore de Coverley, a capo della squadra di stanza nella base di Pianosa; Kyle Chandler è il Colonnello Cathcart, colui che esaspera Yossarian continuando ad aumentare il numero di missioni e rinviando così il suo agognato congedo.