“Caterina la Grande”, su Tv8 con Helen Mirren

17 Dicembre 2020 | 15:28 di Antonio de Felice

Se siete curiosi di conoscere i successi e le sconfitte, ma anche i vizi dell’imperatrice più longeva e discussa nella storia della Russia (alla quale ha regalato probabilmente il periodo più florido), sintonizzatevi lunedì 21 e martedì 22 dicembre su Tv8: c’è in prima serata, e per la prima volta in chiaro, la miniserie "Caterina la Grande".



Dietro a questo appellativo si cela Caterina II di Russia (Helen Mirren), una sovrana capace di un ruolo determinante nell’espansione dei confini dell’impero. Ma anche una donna spregiudicata, assetata di potere e salita al trono nel 1762 (dove rimase fino alla morte nel 1796) con un colpo di stato ai danni del marito, lo zar Pietro III. Carica, quella della zarina, che da molti è considerata illegittima per le sue origini tedesche. Caterina, donna passionale e chiacchierata per i numerosi amanti, deve lottare in difesa dello scettro e affrontare il suo ministro degli Esteri, Nikita Panin (Rory Kinnear), che trama per far salire sul trono il figlio della zarina, il principe Paolo (Joseph Quinn), ma non tutto va per il verso giusto...



Lituania, Lettonia e Russia sono i Paesi che hanno ospitato le riprese di Caterina la Grande diretta da Philip Martin e scritta da Nigel Williams. Quest’ultimo aveva già lavorato con l’attrice inglese nel 2006 nella miniserie Elizabeth I, dove lei interpretava proprio la sovrana.