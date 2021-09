“Cenerentola”: una fiaba a ritmo di musical

Su Prime Video la principessa ha il volto di Camila Cabello "Cenerentola" Credit: © Prime Video Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Se c'è una fiaba che non siamo mai stanchi di rivedere sullo schermo quella è “Cenerentola”. Ma i tempi sono cambiati, e quella che arriva su Prime Video il 3 settembre è davvero differente. Prima di tutto perché... si canta!

Il film è un vero e proprio musical che affianca qualche brano inedito a classici pop come "Somebody to love" dei Queen, “Material girl” di Madonna e “Perfect” di Ed Sheeran. La protagonista è all’altezza: Cenerentola è interpretata dalla cantante di origine cubana Camila Cabello, al suo debutto come attrice. La perfida matrigna, invece, è una leggenda di Broadway, Idina Menzel (la voce originale di Elsa in “Frozen”) mentre una piccola rivoluzione riguarda la magica Fata Madrina, che nel film diventa Fab G, un personaggio “non binario“ (cioè non è né donna né uomo). Siete pronti a sognare e... a cantare?