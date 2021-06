“Central Park”, cantando a…New York

La seconda stagione del cartoon della Apple arriva in streaming dal 25 giugno "Central Park" Credit: © Apple Tv+ Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Se non vi perdete nemmeno una serie animata e amate i musical di Broadway, è probabile che conosciate già “Central Park”, cartoon della Apple che il 25 giugno prosegue con i dieci nuovi episodi della seconda stagione.

Il parco del titolo è il “polmone verde” di New York dentro cui si svolgono le vicende della famiglia Tillerman-Hunter, in continua lotta contro un cinico imprenditore che vuole trasformare questo luogo in un centro commerciale.